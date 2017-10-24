المصرف المتحد: 600 مليون جنيه عقود مع جهاز المشروعات

هبة محمدقالت نيفين كشميري، نائب العضو المنتدب لبنك المصرف المتحد، إن مصرفها يمتلك إستراتيجية متكاملة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، من خلال أموال البنك والتعامل مع الجهات المعنية الأخرى.وأضافت كشميري، خلال كلمتها بمؤتمر الناس والبنوك، الذي ينظمه المركز الإعلامي العربي لليوم ا

هبة محمد

قالت نيفين كشميري، نائب العضو المنتدب لبنك المصرف المتحد، إن مصرفها يمتلك إستراتيجية متكاملة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، من خلال أموال البنك والتعامل مع الجهات المعنية الأخرى.

وأضافت كشميري، خلال كلمتها بمؤتمر الناس والبنوك، الذي ينظمه المركز الإعلامي العربي لليوم الثاني، أن حجم العقود التمويلية بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت 600 مليون جنيه، موضحة أن البنك يتواصل مع الجهاز منذ فترة طويلة لتعزيز تمويل تلك المشروعات.

وأشارت إلى أن البنك عقد عدد من البروتوكولات منها مع جهاز تنمية الصادرات، ليعتبر أول بنك يقوم بذلك، موضحة أنه تم تصميم برنامج توعية إلى 1700 مصنع بمدينة 6 أكتوبر، بهدف توعية المصنعين ورفع قدرتهم على التواصل مع البنوك، ومن ثم زيادة مبيعاتهم وتوجيههم لسبل التسويق.