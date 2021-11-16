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المصرف المتحد : 500 مليون جنيه محفظة إحلال «النقل» و«الميكروباص»

البنك يدرس باقى الطلبات المقدمة بالتنسيق مع «المالية» و«التجارة والصناعة»
‫محمود الصباغ‬‎ 8:56 ص, الثلاثاء, 16 نوفمبر 21 8:56 ص, الثلاثاء, 16 نوفمبر 21

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كشف أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أن البنك منح تمويلات بقيمة 500 مليون جنيه، ضمن مبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج (البنزين والغاز الطبيعى).

وقال القاضى لـ«المال» إن التمويلات التى منحها البنك ضمن المبادرة استهدفت سيارات نصف النقل والنقل الكامل والميكروباص، كما يدرس باقى الطلبات الأخرى المقدمة من العملاء ضمن المبادرة بالتنسيق مع وزارتى «المالية» و«التجارة والصناعة».

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وأطلق البنك المركزى المصرى، فى يناير الماضى، مبادرة خصص لها شريحة أولى قيمتها 15 مليار جنيه، لدعم المبادرة الرئاسية لتوفير التمويل اللازم لمشروع تحويل وإحلال السيارات للأفراد الراغبين للعمل بالوقود المزدوج (البنزين والغاز الطبيعي) من خلال البنوك بسعر فائدة %3.

وأشار «القاضى» فى تصريحات سابقة لـ«المال» إلى أن حجم القروض التى ضخها البنك خلال 9 أشهر بلغ 3.5 مليار جنيه، ليصل إجمالى المحفظة إلى 20 مليارًا بنهاية سبتمبر الماضى، مقابل 16.4 مليار بنهاية سبتمبر السابق عليه.

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وقال إن العائد على حقوق الملكية بالمصرف المتحد ارتفع إلى 9 مليارات جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، ما يؤكد قوة الملاءة المالية التى يتمتع بها.

وارتفعت محفظة ودائع المصرف المتحد بنحو 1.3 مليار جنيه خلال شهرين، لتسجل 39 مليارًا نهاية يونيو الماضى، مقابل 37.7 مليار نهاية مايو السابق عليه، كما يعتزم البنك تدشين 8 فروع خلال العام المقبل ليصل إجماليها إلى 75.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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