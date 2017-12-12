المصرف المتحد يوقع قرض سند فى الربع الأول من 2018

أحمد الدسوقى توقع أشرف القاضى، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب للمصرف المتحد، توقيع مصرفه قرضاً مع صندوق سند الألمانى بقيمة 20 مليون دولار، خلال الربع الأول من 2018. وقال القاضى لـ«المال»، إن المفاوضات فى مراحل متقدمة، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن مصرفه لديه وفرة كبيرة من العملة الخضرا

أحمد الدسوقى

توقع أشرف القاضى، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب للمصرف المتحد، توقيع مصرفه قرضاً مع صندوق سند الألمانى بقيمة 20 مليون دولار، خلال الربع الأول من 2018.

وقال القاضى لـ«المال»، إن المفاوضات فى مراحل متقدمة، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن مصرفه لديه وفرة كبيرة من العملة الخضراء فى الوقت الراهن .

وأشارإلى أن القرض الدولارى سيتم توجيهه إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة الـ SMEs، وسيحصل «المصرف المتحد» على دعم فنى من الصندوق، إلى جانب الدعم المادى.

كان بنك التنمية الألمانى KFW قد أسس «سند» كنموذج للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويشارك فى تمويله عدد من المؤسسات المالية الأوروبية، وقام مؤخرًا بعدة تمويلات مع بنوك محلية.

وقال رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب للمصرف المتحد، المملوك للبنك المركزى، إن مصرفه حصل مؤخراً على دعم فنى من البنك الأوروبى للتنمية وإعادة الإعمار EBRD للمشروعات المتوسطة، مؤكدا أن المصرف سيتوسع بشكل كبير فى تمويل المشروعات المتوسطة داخل المبادرة خلال الفترة المقبلة.

وأطلق «المركزى» مطلع 2016، مبادرة لتعزيز فرص تمويل الشركات الصغيرة، وأعلن أنه سيضخ 200 مليار جنيه، لدعم تلك المشروعات، بسعر فائدة لا يزيد على %5 سنويًّا، ومساعدة 350 ألف شركة على توفير فرص عمل لنحو 4 ملايين مصرى.

شملت مبادرة «المركزى» التزام البنوك بزيادة محفظة القروض، والتسهيلات الائتمانية المباشرة، وغير المباشرة، للشركات الصغيرة جدًّا، والصغيرة، والمتوسطة، بحيث لا تقل عن %20 من إجمالى التسهيلات الائتمانية للبنك، خلال 4 أعوام من صدور التعليمات.

فى سياق متصل كشف «القاضى»، أن «المصرف المتحد» حصل مؤخراً على دعم فنى من البنك المركزى المصرى لتدريب العاملين على كيفية تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مضيفا: «قام خبراء أجانب متخصصين فى تمويل هذه النوعية من المشروعات بتدريب العاملين».