المصرف المتحد يوقع بروتوكول تعاون لدعم مستشفى شفاء الأورمان بالصعيد

وقع اليوم المصرف المتحد وجمعية الأورمان بروتوكول تعاون مشترك لتقديم الدعم والمساندة المادية لمستشفى شفاء الأورمان كمرحلة ثانية من الشراكة التنموية.

وقع البروتوكول أشرف القاضي – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب وحسام قباني رئيس مجلس إدارة الجمعية، وبحضور منار بهاء – مدير العلاقات المؤسسية بجمعية الأورمان وجيهان أبو حسين – رئيس قطاع إيثار للمسئولية المجتمعية بالمصرف المتحد وفريق الأورمان وفريق إيثار المصرف المتحد وفريق الاتصال المؤسسي.

شراكة مستدامة

ويأتي هذا التعاون في إطار شراكة مستدامة بين المصرف المتحد وجمعية الأورمان على مدار سنوات كان حصادها 5 مشروعات تنموية مشتركة بمحافظات الصعيد وهم: مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر، وقرية خورشيد بمركز إهناسيا بمحافظة بني سويف، وحملات: صكوك الأضاحى، ومصر الدفيانة، وستر ودفا.

وقام المصرف المتحد بالتسهيل على عملائه طرق التبرع وتقديم اوجه الدعم والمساندة المجتمعية بإطلاق مجموعة من الحلول الرقمية تحت مسمي “بنكك على الخط” منها: الموبيل البنكي والإنترنت البنكي ومحفظة UB الذكية فضلًا عن أكثر من 225 ماكينة صراف آلي منتشرة على مستوي الجمهورية. تعمل هذه الحلول الرقمية على مدار الساعة 7 ايام في الاسبوع بمعايير الخدمة العالمية.

محاربة السرطان

وتعقيبًا على هذا الشراكة التنموية والمشروعات الوطنية بين المصرف المتحد وجمعية الأورمان، قال أشرف القاضي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، إن توقيع برتوكول التعاون المشترك مع جمعية الأورمان اليوم هو ترجمة حقيقية لمسيرة التعاون المشترك والمستدام بين المصرف المتحد والأورمان للقضاء على السرطان بصعيد مصر.

وأضاف أن البروتوكول جاء ليؤكد على التوجه الاستراتيجي للمصرف المتحد في دعم الانشطة والممارسات الصحية المستدامة التي تمس الاحتياجات الاساسية للمواطن، ويأتي على راسها الرعاية الصحية.

وأضاف أن العمل التنموي يعتبر ملحمة وطنية بكل المقاييس، فالشراكة المتنامية بين مؤسسات الدولة والمؤسسات الاقتصادية ومؤسسات المجتمع المدني تعتبر ملحمة وطنية لتكافل المصريين لدعم القري الاشد احتياجا وجموع المهمشين نحو حياة كريمة.

وقال القاضي إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق العام الماضي 2022م عام المجتمع المدني ومع بدايات هذا العام 2023 شهد فخامته مراسم إطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي، وهذا تأكيد على الدور الكبير الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني من اجل مساندة الدولة المصرية في طريق التنمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

التنمية المستدامة

من جانبه، أكد المهندس حسام القباني، رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، أن الجمعية تعتز وتقدر الذي يقوم به المصرف المتحد في تنفيذ مسئوليته المجتمعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخطة مصر 2030.

وأشار إلى أن المصرف المتحد يهتم بالمشاركة في مختلف الأنشطة التي تقدمها الجمعية للفئات الأكثر استحقاقا وأن هناك خطط مستقبليه تم مناقشتها مع المصرف المتحد لاستمرار التعاون لسنوات مقبله لتعظيم العائد على المستفيدين من دعم المصرف المتحد للأنشطة التي تقدمها جمعية الأورمان.