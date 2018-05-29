المصرف المتحد يوقع بروتوكولا جديدا مع صندوق التمويل العقاري

سيد بدراستجابةً لجهود الدولة المستمرة نحو تحسين مستوى معيشة المواطن المصري اجتماعيًّا واقتصاديًّا ودفع السوق العقارية للعمل بطاقة أعلى مما يسهم في تحريك الاقتصاد القومي، قام المصرف المتحد وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري بتوقيع بروتوكول تعاون مشترك.وقع بروتوكول التعاون المشترك عن الم

سيد بدر





استجابةً لجهود الدولة المستمرة نحو تحسين مستوى معيشة المواطن المصري اجتماعيًّا واقتصاديًّا ودفع السوق العقارية للعمل بطاقة أعلى مما يسهم في تحريك الاقتصاد القومي، قام المصرف المتحد وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري بتوقيع بروتوكول تعاون مشترك.

وقع بروتوكول التعاون المشترك عن المصرف المتحد أشرف القاضي رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد، وعن صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري مي عبد الحميد رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري والمدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، بحضور عبد الله رشدي نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري. ومن جانب المصرف المتحد فرج عبد الحميد نائب رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، ونيفين كشميري نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال، ود. أحمد الغندور مساعد العضو المنتدب، ورحاب عزمي مدير عام أول قطاع التجزئة المصرفية والفروع، ومحمد سمير رئيس قطاع التمويل العقاري، ولفيف من فريق عمل المصرف المتحد وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري.

وقد أعرب أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول وللمرة الثانية على التوالي. وأشاد بجهود صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري في مجال تحسين مستوى المواطن السكني والمعيشي، خاصة لمحدودي الدخل من خلال توفير المسكن الصحي المناسب لهم.

وتقول مي عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري والمدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن مسيرة التعاون الناجحة مع المصرف المتحد بدأت في مايو 2016 لتمويل 300 وحدة سكنية، وفى مدينة السويس لصالح محدودى الدخل، وتم التمويل من خلال فرع المصرف المتحد بالعين السخنة، بالإضافة إلى عدد من المشروعات السكنية بعدد من المحافظات على مستوى الجمهورية وصلت لأكثر من 9 مشروعات، بإجمالي 1100 عميل لصالح محدودى الدخل.





محفظة التمويل العقاري بالمصرف

وحول محفظة التمويل العقاري بالمصرف المتحد يشير القاضي إلى أن المصرف حقق خطوات كبيرة في مجال برامج التمويل العقاري بالسوق المصرية، فقد بلغت محفظة التمويل العقاري حوالي أكثر من 170 مليون جنيه، منها 136 مليون جنيه عملاء مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري.

وأوضح القاضي أن المصرف المتحد يستهدف الحصول على شريحة جديدة من صندوق دعم التمويل العقارى لتمويل مشروعات سكنية فى المدن الجديدة. فالمصرف مؤهل لهذه الخدمة المصرفية المتميزة من حيث الفروع وتوزيعها على مستوى الجمهورية، فضلا عن فريق عمل ذي خبرات عالية.

بخلاف الاتفاق مع شركات الاستثمار العقارى التى لديها مشروعات سكنية وتنطبق عليها محددات الصندوق وشروط المبادرة، حيث بادر المصرف بتوفير مشروع سكني بمدينة العاشر من رمضان ضمن خطة دمج القطاع الخاص من خلال مشروعات الصندوق.

المصرف المتحد شريك في مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري

وحول مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري أشار أشرف القاضي إلى أن مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري تعد خطوة سباقة وريادية تهدف إلى إنعاش السوق العقارية بشكل عام، وشركات التشييد الحكومية والخاصة بشكل خاص، مما يسهم في خلق مناح وفرص عمل حقيقية، في ظل الركود الاقتصادي الحالي، فضلًا عن البعد الاجتماعي والذي يهدف إلى توفير سكن ملائم لشرائح متوسطة ومحدودة الدخل.