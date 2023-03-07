المصرف المتحد ينفذ 17 مبادرة لتمكين المرأة المصرية اقتصاديَا واجتماعيًا

أعلن أشرف القاضي – رئيس المصرف المتحد، تنفيذ 17 مبادرة لتمكين أكثر من 29 ألف سيدة مصرية اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا.

ويأتي ذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، وفي ضوء استراتيجية المصرف المتحد نحو التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة المصرية بمختلف محافظات مصر خاصة محافظات المثلث الذهبي.

وجاءت هذه المبادرات استنادًا علي 4 محاور استراتيجية لتمكين المرأة المصرية وهي:

تعزيز ثقافة القيادة النسائية المؤسسية وإبراز دور المرأة المؤثر والملهم لتعظيم الإنتاجية ودعم الإبداع الفكري.

إطلاق وتنفيذ العديد من برامج ومبادرات التنمية المستدامة لتدريب وإعداد المرأة وتأهيلها لسوق العمل والإنتاج، فضلًا عن تأصيل سياسة ربط مخرجات التعليم والتدريب المهني بمتطلبات سوق العمل.

تحفيز الكفاءات النسائية علي التواصل البناء؛ من خلال منتدي “لكي” الثقافي؛ بهدف مد قنوات التواصل المستمر وتبادل الخبرات وتعزيز إنجازات المرأة المصرية علي مختلف الأصعدة.

التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة؛ من خلال تنمية مهاراتهم الإنتاجية وتعظيم الفرص التمويلية والاستشارات الفنية والخدمات التقنية المقدمة لهم من المصرف المتحد.

وأشار «القاضي» إلى جهود المصرف المتحد في مجال تمكين المرأة التي أسفرت عن 19مبادرة استفاد منها 29 ألف سيدة على مستوي الجمهورية وهي:

أولًا: مبادرات التمكين الاقتصادي:

يقدم المصرف المتحد حزمة من الحلول المبتكرة لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، تشمل الحلول التمويلية وفقًا لشروط مبادرة البنك المركزي المصري.

وتشمل كذلك الحلول التمويلية المدعومة بالخدمات الرقمية مثل: التمويل متناهي الصغر السريع من خلال المحفظة الرقمية وإمكانية السداد عبر المحفظة. وذلك بهدف التمكين الاقتصادي للمرأة والقضاء علي العديد من المشاكل الاجتماعية منها : البطالة والجريمة والفساد .. إلخ، فضلا عن دورها الفعال في دمج الاقتصاد الموازي بالرسمي وتحسين حياة المواطن وتحقيق الشمول المالي.

وأسفرت جهود المصرف المتحد عن:

1- تمويل 250 مشروع من المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بجميع أنحاء الجمهورية بإجمالي 15% من حجم محفظته التمويلية الموجهة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بالمصرف المتحد.

2- تقديم حزمة من الاستشارات الفنية والبنكية لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة لنحو 25% من المشروعات ضمن مبادرة رواد النيل التابعة للبنك المركزي المصري. وذلك من خلال 3 مراكز رواد النيل بفروع المصرف المتحد بمحافظات: القاهرة والدقهلية والمنيا.

3- تدشين حزمة “لكي” للحلول البنكية الاستثمارية لسيدات مصر بعوائد متميزة ومميزات ضخمة، بالإضافة إلى باقة من الحلول البنكية الرقمية المتميزة تحت مسمى “بنكك على الخط” التي تعمل على مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع وهم: الموبيل البنكي والإنترنت البنكي وأيضًا المحفظة الرقمية وماكينات صراف آلي؛ بهدف توفير وقت وجهد العميلات.

4- حلول بنكية لتوسيع قاعدة الشمول المالي، من خلال حزمة من الخدمات البنكية التي تحفز غير العميلات على التعامل بقوة مع الجهاز المصرفي.

وتم إصدار حساب الشمول المالي الذي يسمح بفتح حسابات شخصية للشباب من سن 16 عام بأنفسهم، وكذلك السماح لأصحاب النشاط الاقتصادي من السيدات والرجال بالانضمام للقطاع الرسمي عن طريق فتح حسابات بنكية بأبسط وأسرع الإجراءات.

ويقوم المصرف المتحد بنشر الثقافة المالية خاصة بين المجتمعات السكانية بعدد من محافظات الجمهورية، وأيضا بين طلاب الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية الموجودة هناك، الأمر الذي يحقق أهداف الدولة والبنك المركزي المصري في توسيع قاعدة الشمول المالي وتحسين مستوي معيشة المواطن المصري وتقليل معدل البطالة والتضخم والقضاء على الهجرة الداخلية، كذلك تنمية فرص العمل والخدمات التعليمية والصحية وتمكين المرأة.

ويتم ذلك من خلال طرح عدد من المنتجات البنكية المتميزة منها: التمويل المتناهي الصغر وبطاقة أجيال المخصصة للشباب وبطاقة لكي المخصصة للمرأة، فضلًا عن البطاقة المدفوعة مقدمًا وبطاقة الشبكة الوطنية “ميزة”، وكذلك عن شهادة المليونير التي ساهمت في تحقيق أحلام وطموح العديد من الفائزين.

ثانيًا: المبادرات الاجتماعية للمصرف المتحد:

1- زكاة الغارمين – استهدفت هذه الحملة الإفراج عن 2000 مسجونة قبل عيد الأم؛ من خلال سداد كامل مديونياتهم والانتهاء من جميع إجراءات للإفراج عنهم لإعادتهم لذويهم في اقرب وقت برئاسة المصرف المتحد بالتعاون مع وزارة الداخلية المصرية ومؤسسة مصر الخير وتحت رعاية رئيس الجمهورية.

2- قرية خورشيد – ووزع المصرف المتحد 50 من روؤس الماشية، بالإضافة إلى مبالغ شهرية بدل تغذية لكل رأس ماشية على السيدات بقرية خورشيد، فضلًا عن إقامة 5 أكشاك لخمس سيدات.

3- التنمية المجتمعية من أجل التشغيل لـ 035 أسرة بمدينة سانت كاترين، تحت شعار تجليات تتوارثها الأجيال.

ويهدف المشروع إلى تعزيز ريادة الأعمال وتحسين القدرة التنافسية والإنتاجية لمشروعات أهالي المدينة سواء التنمية الزراعية والريفية أو التنمية الغذائية أو المشغولات اليدوية التي تشتهر بها منطقة سانت كاترين منها: استخراج العسل الجبلي، وصناعة استخراج زيت الزيتون، وزراعة الأعشاب الطبيعية، وزراعة اللوز وصناعة الصابون والمشغولات اليدوية السيناوية.

وأقام المصرف المتحد مشروع الصوب الزراعية وعقد مسابقات تحفيزية بين أصحاب هذه الصوب لتحفيزهم علي العمل وزيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتج.

4- تنظيم معرض “سيناوي” بشرم الشيخ للحرف اليدوية، وأقام المصرف المتحد علي هامش احتفالية مسابقه القرآن الكريم السنوية معرضًا للترويج للحرف اليدوية والمشغولات البدوية الخاصة بأهالي سانت كاترين وجبل موسي والوديان المحيطة بها، كما تم عرض منتجاتهم في كرنفال UB الشهري.

5- دعم زفاف جماعى لـ 25 فتاة يتيمة بمحافظة جنوب سيناء.

6- رعاية معرض تراثنا وشارك المصرف المتحد.

7- ورش عمل تاهيلية للمرأة السيناوية: ونظم المصرف المتحد سلسلة محاضرات لدعم المرأة السيناوية وتأهيلها لمعرفة كيفية التسويق للمنتجات البدوية واستخدام التقنية الرقمية فى البيع والشراء.

8- مستشفى بهية: قدم المصرف المتحد الدعم ل260 سيدة مصابة بسرطان الثدي شاملة العمليات الجراحية وعلاج ما بعد الجراحة سواء العلاج الكيماوي أو الاشعاعي. كذلك شراء اجهزة لمستشفي بهية الشيخ زايد.

وتم مؤخرًا توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين المصرف المتحد ومستشفي بهية لضمان استمراية الدعم والمساندة المجتمعية المقدمة من المصرف المتحد لمؤسسة بهية.

9- المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي: من خلال تقديم الدعم لعلاج 15 حالة مصابة.

10- رعاية مؤسسة النداء والمبادرة المصرية للتنمية المتكاملة لتمكين نحو 26 ألف سيدة ب119 قرية بصعيد مصر– من خلال إطلاق العلامة التجارية المصرية “هوبو” التي تتبناها مؤسسة نداء وشبكة المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة، لتضم أكثر من 30 تصميم من المنتجات التراثية المصرية والمشغولات اليدوية.

ثالثًا: المبادرات الثقافية للمصرف المتحد:

وقد كان لتدشين منتدي “لكي” أثر كبير في تدعيم قنوات الاتصال للمرأة المصرية ثقافيًا واجتماعيًا ومهنيًا؛ وذلك من خلال عقد العديد من الأنشطة والجولات الثقافية التي تدعم رسالة المنتدي الأساسية وهي الاستثمار في الطاقات البشرية النسائية كمحفز للابتكار وتعظيم الإنتاجية فضلًا عن صناعة الأمل كأحد دعائم ترسيخ الجمهورية الجديدة من اجل مستقبل أفضل لمصر.

تمكين المرأة

وتعقيبًا على ذلك، قال أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد، إن تمكين المرأة له عائد اقتصادي واجتماعي كبير سواء علي مستوي المؤسسات أو علي مستوي الاقتصاد القومي.

وأشار إلى تحفيز المرأة علي العمل والإنتاج يساهم في تحسين القدرة الابتكارية والإبداعية للمجتمع فضلًا عن عملية تطوير مستمر للمهارات الأساسية وإدارة الأزمات؛ مما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتحسين مستوي معيشة المواطن.

ولفت إلى أن القيادة السياسية والدولة المصرية والبنك المركزي المصري ومؤسسات المجتمع قد اتخذوا العديد من الإجراءات التحفيزية لتعظيم مشاركة المرأة المصرية ودمجها وتمكينها في العديد من المجالات سواء الاقتصادية او الاجتماعية او الثقافية او الصحية. فضلا عن تزليل جميع الممارسات التي من شانها أن تعوقها دون الحصول علي حقوقها كاملا.

وأكد اشرف القاضي علي التزام المصرف المتحد بدعم وتمكين الجهود والمبادرات القومية والدولية نحو تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا من اجل تحقيق المساواة وسد الفجوة بين الجنسين وتطبيق مبادئ تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة بين الجنسين وفقًا لمبادئ الأمم المتحدة.