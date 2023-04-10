«المصرف المتحد» يمنح 186 متميزا من موظفيه جائزة «UB Chairman’s Award 2022»

منح المصرف المتحد 186 موظفًا من موظفيه جائزة 2022 UB Chairman’s Award وذلك بهدف تشجيع المتميزين وإحداث حراك وتنافس مؤسسي سنوي يستهدف التطوير والابتكار في مجال الإدارة والعمل المصرفي والتقني وفقًا لأحدث تطبيقات الممارسات المصرفية والرقمية العالمية.

وتستهدف جائزة رئيس المصرف المتحد للتميز 2202 UB Chairman’s Award تطبيق مفاهيم عدة منها: ترسيخ مبادئ وقيم التميز، جودة الخدمات المصرفية، والحوكمة، وتطبيقات التكنولوجية الرقمية، وتلبية احتياجات العملاء وفقًا للمقاييس العالمية، إضافة إلى تعميق القيم المؤسسة وتعزيز ثقافة التطوع المجتمعي.

فئات جائزة المصرف المتحد

وتنقسم الجائزة إلى 4 فئات:

الفئة الأولى: خصصت لتميز الأداء الفردي على مستوى فروع المصرف الـ 68 والإدارات المختلفة.

الفئة الثانية: تتضمن المشروعات الجماعية البنكية والرقمية.

الفئة الثالثة: الأفكار والحلول الابتكارية التي تساهم في تحسين جودة الخدمة المصرفية المقدمة للعملاء.

الفئة الرابعة: المساهمة في مشروعات اجتماعية وثقافية تستهدف تعميق القيم المؤسسة وتعزيز ثقافة التطوع.

وعُقدت، ضمن المسابقة، سلسلة من الاختبارات العملية والشخصية في مجال الأداء الوظيفي المحترف والعلوم المصرفية الحديثة والتطبيقات الرقيمة.

أظهرت المسابقة تميز 186 من فريق عمل المصرف المتحد ممن يتسمون بالابتكار والتميز والقدرة الكبيرة على تطبيق أعلى معايير الجودة المصرفية العالمية.



محاور أساسية

وتعتمد جائزة رئيس المصرف المتحد للتميز 2202 UB Chairman’s Award على ثلاث محاور رئيسية هي:

تحقيق رؤية واستراتيجية

القائمة على الابتكار وتشجيع المبدعين كأساس قوي لاستدامة النمو، تحفيز اصحاب الأداء المتميز على مستوي الفروع وخدمة العملاء، فضلًا عن العمل على جذب الشرائح المختلفة لتحقيق رؤية الدولة المصرية والبنك المركزي في التحول لمجتمع غير نقدي وتوسيع قاعد الشمول المالي.

ويتمثل المحور الثالث في تشجيع المشروعات الجماعية والأفكار المبتكرة للمنتجات أو الخدمات، الأمر الذي يشجع على العمل بروح الفريق بهدف التميز وكسب رضاء العملاء وتعظيم النتائج.

وتعقيبا على هذا الحدث أعرب أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد، عن سعادته بانطلاق هذا المارثون السنوي في نسخته الثالثة الذي يشهد حراك وظيفي وفكري وإبداعي وإداري داخل المصرف المتحد.

وأضاف أن الجائزة تعبر عن تقدير المصرف المتحد للكفاءات البشرية، الأمر الذي يشجع أصحاب الأفكار المبدعة على المضي قدمًا نحو مزيد من الابتكارات خاصة في مجال العمل المصرفي الرقمي.

التجارب المؤسسية والفكر القيادي

ولفت إلى أن نتائج جائزة التميز على مدار الأعوام الماضية تسلط الضوء على التجارب المؤسسية والإدارية الناجحة، وتعمل على تكرّيم الكفاءات، مما يخلق فكرًا قياديًا إيجابيًا لدى القطاعات المختلفة. الامر الذي يساهم في بناء مهارات وجدارات التميّز.

وأكد أشرف القاضي على ضرورة تدعيم عملية التأهيل المكثف سواء المصرفي أو التقني لهذه النماذج المتميزة من خلال الدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة والتي يقدمها مجموعة من الخبراء في العديد من مجالات العمل المصرفي والرقمنة، الأمر الذي يعزز الرؤية المؤسسية والعمل التنظيمي لتحسين السلوك الابتكاري والإبداعي وتنمية المعارف والمهارات الخاصة بالمشاركين.