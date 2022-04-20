منح المصرف المتحد، 133 متميزًا من فريق عمله جائزة رئيس المصرف المتحد للتميز 2021 The United Bank Chairman’s Award، للعام الثاني على التوالي.

وتهدف الجائزة إلي تشجيع المتميزين وإحداث حراك وتنافس مؤسسي سنوي يستهدف التطوير والابتكار في مجال الإدارة والعمل المصرفي والتقني وفقا لأحدث تطبيقات الممارسات المصرفية والرقمية العالمية.

كما تستهدف جائزة رئيس المصرف المتحد للتميز 2021 The United Bank Chairman’s Award تطبيق مفاهيم عدة؛ منها “ترسيخ مبادئ وقيم التميز – جودة الخدمات المصرفية – والحوكمة – وتطبيقات التكنولوجية الرقمية – وتلبية احتياجات العملاء وفقا للمقاييس العالمية”. وتنقسمت الجائزة إلى فئتين:

الفئة الأولى: خصصت للتميز في الأداء الفردي علي مستوي الفروع والإدارات، حيث تم اختيار 100 متميز.

الفئة الثانية: تتضمن المشروعات الجماعية، حيث تم اختيار 5 مشروعات وتم تنفيذها والعمل بها ضمن استراتيجية المصرف المتحد 2022.

كما عقدت سلسلة من الاختبارات العملية والشخصية في مجال الأداء الوظيفي المحترفة والعلوم المصرفية الحديثة والتطبيقات الرقيمة, أظهرت المسابقة تميزا 133 من فريق عمل المصرف المتحد ممن يتسمون بالابتكار والتميز والقدرة الكبيرة على تطبيق أعلى معايير الجودة المصرفية العالمية.

وتعتمد جائزة رئيس المصرف المتحد للتميز 2021 The United Bank Chairman’s Award علي ثلاث محاور رئيسية؛ هي:

المحور الأول: تحقيق رؤية واستراتيجية المصرف المتحد القائمة على الابتكار وتشجيع المبدعين كأساس قوي لاستدامة النمو.

المحور الثاني: تحفيز أصحاب الأداء المتميز على مستوى الفروع وخدمة العملاء، فضلا عن العمل على جذب الشرئح المختلفة لتحقيق رؤية الدولة المصرية والبنك المركزي في التحول لمجتمع غير نقدي وتوسيع قاعد الشمول المالي.

المحور الثالث: تشجيع المشروعات الجماعية والأفكار المبتكرة للمنتجات أو الخدمات، الأمر الذي يشجّع على العمل بروح الفريق؛ بهدف التميز وكسب رضاء العملاء وتعظيم النتائج.

وتعقيبا على هذا الحدث، يقول أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد، إنه سعيد بانطلاق هذا المارثون السنوي الذي يشهد حراكا وظيفيا وفكريا وإبداعيا وإداريا داخل المصرف المتحد.

وأشار القاضي الي أن الجائزة تعبّر عن تقدير المصرف المتحد للكفاءات البشرية؛ الأمر الذي يشجّع أصحاب الأفكار المبدعة على المُضي قدما نحو مزيد من الابتكارات، خاصة في مجال العمل المصرفى الرقمي.

وأضاف “القاضي”: نتائج جائزة التميز على مدار العامين الماضيين تسلط الضوء على التجارب المؤسسية والإدارية الناجحة، وتعمل على تكريم الكفاءات، مما يخلق فكراً قيادياً إيجابياً لدى القطاعات المختلفة، الأمر الذي يساهم في بناء مهارات وجدارات التميّز.

وأكد “القاضي” ضرورة تدعيم عملية التاهيل المكثف، سواء المصرفي أو التقني لهذه النماذج المتميزة من خلال الدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة، والتي يقدمها مجموعة من الخبراء في العديد من مجالات العمل المصرفي والرقمنة؛ الأمر الذي يعزّز الرؤية المؤسسية والعمل التنظيمي لتحسين السلوك الابتكاري والإبداعي، وتنمية المعارف والمهارات الخاصة بالمشاركين.