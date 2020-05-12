المصرف المتحد يلزم عملاءه بارتداء «الكمامة» استجابة لتعليمات اتحاد البنوك

أعلن المصرف المتحد اليوم إلزامه لجميع العملاء بارتداء الكمامة في التعامل داخل فروعه الـ64 والمنتشرة على مستوى جميع محافظات الجمهورية. وذلك حرصا على سلامتهم وسلامة فريق العمل بالكامل، واستجابة لتعليمات اتحاد بنوك مصر.

ومن الجدير بالذكر أن المصرف المتحد قام منذ بداية ظهور فيروس كورونا في فبراير الماضي بسلسلة من الإجراءات الاحترازية طبق منها 20 : الالتزام بعملية التطهير والتعقيم لجميع فروعه 64 بمختلف أنحاء البلاد، فضلا عن وضع علامات استرشادية علي الفروع وأمام ماكينات الصراف الآلي لضرورة حفظ المسافات بين العملاء بعضهم وبعض وبين فريق العمل. كذلك التعقيم والتطهير لماكينات الصراف الآلي ال200 والتي تغطي معظم انحاء الجمهورية.

كما قام بتحصين فريق العمل بمختلف الفروع والمحافظات بقناع الحماية، وتطبيق نظام العمل عن بعد باستخدام أحدث التقنيات الرقمية، فضلا عن اتباع القواعد فيما يتعلق بالمسافات النموذجية بين الزملاء داخل الإدارات أو الفروع، والانتقال إلى المواقع البديلة لمنع التجمعات، بالإضافة إلى استخدام كاشف الحرارة عن بعد لجميع الزملاء بالفروع والإدارات.

وكان المصرف قد دشن حملة إعلامية للتوعية وتغيير الثقافة العامة في التعامل مع الأوبئة والفيروسات المنتشرة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، سواء برسائل مباشرة أو من خلال فيديوهات توعوية.







كذلك من خلال التوعية المباشرة مع العملاء بالفروع، وإرسال رسائل نصية للعملاء للتوعية، هذا فضلا عن توزيع المطهرات وأدوات التعقيم علي عمال اليومية وعلي سكان جنوب سيناء وبالتحديد منطقة سانت كاترين.

التطوير والتحديث لحزمة الخدمات والحلول الرقمية والتي تعطي العملاء فرصة فريدة لإجراء كافة معاملاتهم البنكية على مدار الساعة 7 أيام فى الأسبوع في يسر ودون مجهود ومنها : المحفظة الرقمية والموبايل البنكى فضلا عن الانترنت البنكى.