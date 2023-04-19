المصرف المتحد : خدمة الموبايل البنكي الطريق الأسرع لإنجاز 17 معاملة

تحت شعار “بنكك على الخط” يقدم

لعملائه خدمة الموبايل البنكي، الطريق الأسرع لإنجاز 17 معاملة بنكية في دقائق معدودة وبسهولة ويسر، أثناء فترة الإجازات والأعياد دون الحاجة للذهاب لأي فروع من فروع المصرف المتحد الـ 68 المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

تتيح خدمة الموبايل البنكي 17 معاملة بنكية، كخدمة الاطلاع على كافة حسابات العميل (الجارية -التوفير –الاستثمارية – القروض – الشهادات –الودائع -الشيكات)، وكذلك الاستعلام عن البطاقات الائتمانية الخاصة به من خلال عرض تفصيلي للمعاملات التي تمت علي حسابات العميل وبطاقته الائتمانية حتي اخر معامله بمنتهى الدقة.

خدمة الموبايل البنكي بالمصرف المتحد

تتيح خدمة الموبايل البنكي للعميل إمكانية الاستفسار عن تفاصيل التمويل الممنوح له سواء تقليدي أو متوافق مع أحكام الشريعة، كما تمكنه من فتح حسابات فرعية جديدة بمنتهى السهولة، وتوفير حرية التحويل بين حسابات العميل نفسه وحسابات العملاء داخل المصرف المتحد، أو حرية التحويل لبنوك أخرى داخل مصر، فضلا عن استقبال الحوالات الخارجية.

وتمنح خدمة الموبايل البنكي العميل فرصة كبيرة لسداد كافة الالتزامات المستحقة على بطاقات الائتمان الخاصة به، كما تتيح للعميل إمكانية طلب إصدار دفتر شيكات، فضلا عن الاستعلام عن أقرب ماكينة صراف آلي وأقرب فرع أينما كان العميل داخل الجمهورية.

أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد

وتتيح خدمة الموبايل البنكي خدمة دفع التبرعات وتقديم اوجه الدعم والمساندة الاجتماعية لعدد من المؤسسات الأهلية، المعتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي، والمسجلة بالمصرف المتحد، وفقا للشروط والقواعد، وكذلك إمكانية تفعيل والغاء عملية تنشيط بطاقات العميل وأيضا الابلاغ عن البطاقات المفقودة، وإمكانية شحن البطاقات المدفوعة مقدما، فضلا عن أنها اسلم طريقة للحفاظ على صحة العملاء وسلامتهم خاصة في الأماكن المزدحمة دون الحاجة للتعامل المباشر.

وتوفر خدمة الموبايل البنكي إمكانية الاستعلام عن كافة العروض والخصومات المقدمة من المصرف المتحد من خلال التطبيق، وفرصة الاستعلام اللحظي عن الجدارة الائتمانية I-Score، وكذلك تحميل محفظة UB الرقمية والاستمتاع بتجربة متميزة عند استخدمها بمنتهي سهولة ويسر.

وتعمل خدمة الموبيل البنكي 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع دون توقف، حيث يستطيع العميل إنجاز كافة المعاملات البنكية في أسرع وقت بطريقة سهلة تمكنه من الاستمتاع بإجازته الصيفية دون الذهاب لأي فرع من فروع المصرف المتحد الـ 68 والمنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

جدير بالذكر أن إجراءات الاشتراك في خدمة الموبايل البنكي تمكن العميل من الاشتراك ذاتيا في خدمات الموبايل البنكي من خلال موقع المصرف المتحد على الإنترنت.