المصرف المتحد يقدم باقة من الخدمات المالية للمصدرين

خاص قال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن فروع المصرف تقدم حزمة متخصصة من الخدمات البنكية المصرفية والاليكترونية تحت شعار "اشتغل .. للتصدير". جاءت تلك التصريحات على هامش تح اليوم المهندس، طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، مجمع خدمات المصدرين المصريين بمدينة 6 أكتوبر، بحضو

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قال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن فروع المصرف تقدم حزمة متخصصة من الخدمات البنكية المصرفية والاليكترونية تحت شعار “اشتغل .. للتصدير”.



جاءت تلك التصريحات على هامش تح اليوم المهندس، طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، مجمع خدمات المصدرين المصريين بمدينة 6 أكتوبر، بحضور نخبة من كبار المصدرين المصريين ورجال الاقتصاد وباقة من الكتاب الصحفيين والإعلاميين، والذي حضره شرين الشوربجي ، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنمية الصادرات، والمهندس خالد الميقاتي، رئيس مجلس ادارة جمعية المصدرين المصريين ، والمهندس محمود برعي ، رئيس لجنة المصدرين بجمعية مستثمرين 6 اكتوبر.

وأوضح القاضي أن هذه الحزمة من الخدمات بهدف التعظيم من تواجد المنتجات المصرية في حركة التجارة العالمية، وتوفير وقت وجهد المصدر من خلال باقة منتقاة من المنتجات التمويلية والإليكترونية التي تساهم في رفع كفاءة منتجاته وضمان تنافسيتها بالاسواق العالمية مثل : خدمات التجارة الإليكترونية البنكية والسداد الإليكتروني للالتزامات الحكومية.

وأضاف “كما تقدم باقة من الاستشارات المصرفية الفنية المتخصصة للمصدرين بالتعاون مع الهيئة العامة لتنمية الصادرات عن طريق البرامج التدريبية المتخصصة في آليات الدفع والعمليات التجارية والاعتمادات المستندية والعمليات البنكية لنشر الثقافة البنكية بين جموع المصدريين”.



وأكد القاضي أن التصدير يأتي على قائمة المستهدفات الاقتصادية للدولة المصرية والدليل وجود استراتيجية واضحة وخطة مدروسة من قبل أجهزة الدولة والهيئات ومنظمات المجتمع المدني لجدية خطط التنمية للصادرات المصرية وتعظيم دورها في الاقتصاد القومي لرفع شعار “صنع في مصر” عالميا.



وفي السياق ذاته، قال أشرف القاضي، إن الاقتصاد المصري غني بالفرص التي تؤهله للانطلاق بشهادة عدد من الاقتصاديين والباحثين في الاسواق الناشئة ويأتي ذلك علي 5 محاور رئيسية.

ووفق القاضي، يتمثل المحور الاول في علاج التحديات التي تواجه القاعدة الصناعية المصرية وبالتالي تقلل من فرص توغل الصادرات عالميا. فالامر هنا ليس متعلق بالتمويل بل متعلق ببناء قاعدة صناعية وتحسين ظروف الانتاج في المجالات المختلفة خاصة التي تتواكب مع خطط التنمية للدولة وايضا تتماشي مع الفرص التصديرية والمميزات التنافسية العالمية.



أما المحور الثاني فهو زيادة المكون المحلي في الصناعة المصرية علي حساب المستورد مما يساهم في احداث طفرة حقيقية في الصناعات الصغيرة والمتوسطة والصادرات المصرية الامر الذي يؤدي الي التقليل من عملية الاستيراد وزيادة فرص العمل وبناء قاعدة صناعية قومية، وفق القاضي.



ويتضح المحور الثالث في التخطيط الاستراتيجي لتمكين اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وتشجيع الشباب والمراة ودعم الافكار الابداعية الجديدة وتحويلها الي مشروعات علي ارض الواقع مع محاولة ربطها بالاحتياجات الفعلية للسوق المحلي والعالمي.

ويعتبر المحور الرابع هو تعظيم الاستفادة من الثروة البشرية المصرية وذلك من خلال تنفيذ الاستراتيجية القومية للتدريب والتشغيل. والتي بنيت علي قاعدة بيانات دقيقة لسوق العمل بهدف الحد من الفقر والتمكين الاقتصادي خاصة لفئات الشباب والمراة فعدد السكان ميزة اذا حسن استثمارها فهو قدرة استهلاكية وتسويقية عالية للسلع والخدمات



وأخير يتمثل المحور الخامس في النهوض بالصناعات المصرية ذات المميزات التنافسية التصديرية مثل : صناعة الجلود والاثاث والكيماويات هذا وتاتي جهود الدولة واضحة في انشاء مجمعات صناعية ومدن متخصصة لهذه الصناعات فضلا عن الدعم المباشر من خلال مبادرات البنك المركزي المصري لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



