المصرف المتحد يقدم الدعم الفني والمالي لـ 5 مشروعات فى مبادرة رواد النيل

من ضمنها تصنيع سيارة كهربائية مصرية

انطلقت أمس، فاعليات الاحتفال بمرور عام على تدشين مبادرة “رواد النيل” القومية لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والناشئة برعاية البنك المركزي المصري وبالتعاون مع جامعة النيل الاهلية.

حضر الاحتفال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، ونرمين الطاهري، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع التطوير المصرفي، وهبة لبيب، المدير التنفيذي لمبادرة “رواد النيل” وعمرو موسى، أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق، والدكتور طارق خليل، رئيس جامعة النيل والدكتور، وائل عقل، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، ورئيس مجلس إدارة مبادرة ” رواد النيل ” بالإنابة بمشاركة المصرف المتحد ضمن عدد كبير من البنوك العاملة والمنضمة الي فاعليات المبادرة.

وقدم أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، كشف حساب لإنجازات المصرف المتحد خلال العام الماضي، ومنها العمل المتواصل من توعية وتنظيم ورش عمل لمساندة ودعم رواد الأعمال وstart ups على مستوي محافظات الجمهورية، كذلك العمل علي تذليل العقبات أمام أفكار رواد الأعمال وتأهيلها للانطلاق.

كشف حساب المصرف المتحد في مبادرة “رواد النيل”

خلال عام 2019, قام المصرف المتحد بتقديم الدعم الفني والمالي لـ 5 أفكار لمشروعات تخص رواد الأعمال ضمن مبادرة “رواد النيل” والشركات الناشئة وstart ups بالتعاون مع جامعة النيل وجامعة المنصورة .

تمويل أول سيارة كهربائية



وقام المصرف المتحد بتمويل أول ورشة لإنتاج السيارة الكهربائية مصرية الصنع وصديقة البيئة بالمنطقة الصناعية بمحافظة المنيا.

تعمل السيارة بالطاقة الكهربائية، وتم تزويدها بخاصية العمل بالطاقة الشمسية عن طريق بطارية خاصة لتخزين الطاقة لتكون صديقة للبيئة، وطور صاحب الورشة التصميم ليصنع “سكوتر” كهربائي وأيضا مطعم متنقل يصلح كمشروع صغير للشباب.

ونظرا لأهمية المنتج النهائي وقدرته علي علاج عدد كبير من مشاكل المرور أهمها انتشار التوك توك والحوادث كذلك الأضرار البيئية، فضلا عن القضاء علي البطالة.

وقام المصرف المتحد بالتنسيق مع جامعة النيل وعرض السيارة عليهم، وكان لجامعة النيل دور كبير، حيث قامت بإمداد رائد الأعمال بالتصاميم لتطوير منتجه والتي روعي فيها سهولة الاستخدام والأمان التام.

3 مشروعات بالتعاون مع منظمة العمل الدولية في مجال تصنيع الألبان والبلاستيك

قام المصرف المتحد بالمشاركة والتنظيم لمجموعة من ورش العمل تتضمن التوعية المكثفة لعدد من رواد الأعمال داخل جناحه تنمية سلاسل القيمة بجامعة النيل.

وتم توفير فرص التدريب العملي لهذه المشروعات الثلاث (ميلكا – ميلكاوي – ميلك اي تيست) والمتخصصة في إنتاج وتصنيع الألبان، وقد اختير مركز قطور بمحافظة الغربية للتطبيق العملي لأفكار المشروعات الثلاثة، وذلك لأنه يعد اكبر مركز انتاج الالبان في مصر.

فكرة المشروعات الثلاثة تدور حول ابتكار حلول رقمية وعملية لزيادة إنتاج الألبان وتقليل الهادر منها وبالتالي تشجيع الصناعات المغذية التي تقوم على منتجات الألبان، وذلك عن طريق علاج عدة مشكلات أهمها: غش الألبان وصلاحية المنتج وطرق التجميع.

كذلك قامت مجموعة أخرى من رواد الأعمال باستخدام التكنولوجيا الرقمية وابتكار تطبيق جديد باستخدام جهاز الموبيل لحجز موعد وصول الألبان داخل مجمع الألبان، وذلك لاختصار الوقت والحفاظ علي جودة الألبان وسلامتها، كما اخترعت مجموعة أخرى جهاز للكشف جودة الألبان عند الفلاح.

تمويل النظارة الناطقة لمتحدي الاعاقة البصرية

في يوليو 2019 وبالتحديد عند افتتاح اول مركز رواد النيل المصرف المتحد بمحافظة الدقهلية، اختير مشروع النظارة الناطقة لمساعدة متحدي الإعاقة البصرية من طلاب جامعة المنصورة، ليكون ضمن مشروعات رواد الأعمال التي يقوم المصرف المتحد برعايتهم ماديا وفنيا.

فكرة المشروع تدور حول ابتكار نظارة ناطقة لمتحدي الإعاقة البصرية باللغة العربية واللغة الاجنبية. وقام المصرف المتحد بالتنسيق مع جامعة النيل الاهلية لتقدم الدعم الفني لرواد الاعمال لخروج اول نظارة مصرية ناطقة باللغة العربية والاجنبية ضمن مبادرة “رواد النيل”.