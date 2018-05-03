المصرف المتحد يقتنص المركز الثالث لأفضل البنوك في الخدمات التكنولوجية

سيد بدر:أعلن اتحاد المصارف العربية, حصول المصرف المتحد على المركز الثالث لأفضل البنوك التي تقدم الخدمات البنكية التكنولوجية والرقمية علي مستوي مصر والشرق الأوسط، وذلك في نتيجة الاستفتاء العام التي أجري على هامش فاعليات المؤتمر السنوي لاتحاد المصارف العربية تحت عنوان "ابتكارات التكنولوجيا المالية و

سيد بدر:

أعلن اتحاد المصارف العربية, حصول المصرف المتحد على المركز الثالث لأفضل البنوك التي تقدم الخدمات البنكية التكنولوجية والرقمية علي مستوي مصر والشرق الأوسط، وذلك في نتيجة الاستفتاء العام التي أجري على هامش فاعليات المؤتمر السنوي لاتحاد المصارف العربية تحت عنوان “ابتكارات التكنولوجيا المالية ومستقبل الخدمات المصرفية”.

وتعقيبا على نتيجة الاستفتاء وحصول المصرف المتحد على المركز الثالث يقول أشرف القاضي – رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد – أن نتيجة الاستفتاء العام لاتحاد المصارف العربية توجت جهود فريق عمل المصرف المتحد المتواصلة، فهي شهادة هامة جدا للمصرف من أكبر الكيانات المصرفية في العالم العربي.

وأكد أن الجائزة تعد هي شهادة بأن المصرف المتحد قادر على المنافسة وحصد الجوائز الاقليمية والمحلية في مجال التكنولوجيا البنكية والخدمات المتخصصة المقدمة للشركات والأفراد بجدارة عالية وكفاءة. فهذه النوعية من الخدمات والحلول الرقمية تتميز بالمرونة العالية والقدرة على جذب شريحة كبيرة من المجتمع خاصة فئة الشباب.