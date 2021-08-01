المصرف المتحد يقترب من شراء أرض لإنشاء فرع بالمنصورة الجديدة

اقترب المصرف المتحد من شراء قطعة أرض فى مدينة المنصورة الجديدة لإنشاء فرع له عليها فى إطار توسعاته فى السوق المحلية.

وقالت مصادر مقربة من الملف إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرحت خلال الشهر الماضى، قطعة أرض مساحتها 1180 مترا مخصصة للنشاط البنكى، وبالفعل تقدم المصرف المتحد بعرض وحيد لاقتناصها بسعر 3935 جنيها للمتر، بما يعنى أن سعر الأرض سيقارب 4.6 مليون جنيه.

وفى مايو الماضى، أعلن المصرف المتحد عن افتتاح الفرع 67 فى المنطقة الصناعية فى جمصة بمحافظة الدقهلية، وقال حينها أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف، إن الفرع يقدم حزمة من الخدمات البنكية والرقمية التى تحفز العملاء على التعامل بقوة مع الجهاز المصرفى، مما يضاعف من فرص التمتع بالخدمات المصرفية المتخصصة للأفراد أو الشركات.

من ناحية أخرى .. أشارت المصادر إلى تقدم نادى جزيرة الورد بالمنصورة لشراء قطعة أرض مساحتها 72806 أمتار بالمنصورة الجديدة كانت مخصصة لنشاط ناد رياضى، فى إطار رغبة النادى فى التوسع بمنطقة الدلتا والاستفادة من المزايا الاستثمارية فى المنصورة الجديدة.

فى السياق نفسه، قال المهندس محمد رجب المشرف على جهاز تنمية المنصورة الجديدة ، إنه يستهدف تنفيذ خطة استثمارية بقيمة 6 مليارات جنيه خلال العام المالى الجارى لاستكمال البنية التحتية والمرافق ، بجانب الانتهاء من إنشاء جامعة المنصورة الأهلية والتى تسيطر على النسبة الأكبر من الاستثمارات .

وأوضح – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – أن الجامعة المرتقبة سيتم تشغليها فى العام الدراسى الجديد، وهو ما سيزيد من الإشغالات فى المدينة، مشيرا إلى تخصيص 19 عمارة فى مشروع «سكن مصر» لصالح طلاب الجامعة وهيئة التدريس.

وتطرق إلى تعاقد الجهاز مع 15 شركة مقاولات منها الجيزة والصرح والتنامى ، وإيكو بهدف تولى أعمال تنفيذ 224 عمارة إسكان فاخر بالمرحلة الثانية من مشروع (جنة) بتكلفة تقارب 2.5 مليار جنيه، فى إطار التوسعات السكنية بالمدينة.

وتوقع طرح النسبة الأكبر من وحدات مشروعات «سكن مصر» و«جنة» بالمنصورة الجديدة من خلال المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين».

ورأى أن المنصورة الجديدة باتت من أبرز المدن العمرانية الجديدة، والتى تضم مختلف المشروعات الخدمية من المدارس والجامعات، كما تم الانتهاء بنسبة كبيرة من تطوير المنطقة الشاطئية، وخلال الفترة المقبلة سيتم دراسة البدائل الاستثمارية المناسبة لتشغيل المنطقة الشاطئية على أن يتم إطلاقها رسمياً فى الصيف المقبل.

وتبلغ مساحة المرحلة الأولى من المنصورة الجديدة نحو 2063 فدانًا، تنفذ على 4 مراحل، وتم تدشينها فى 1 مارس 2018 وتتوسط محافظات الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ .

كما يتم حاليًا تنفيذ نحو 468 عمارة بمشروع جنة للإسكان الفاخر، بإجمالى استثمارات 5 مليارات جنيه، بخلاف 196 عمارة بسكن مصر بتكلفة 1.5 مليار.

يشار إلى أن «رجب» قال منذ فترة إن الاستثمارات القائمة بالمدينة بلغت 21 مليار جنيه، تشمل مشروعات «سكن مصر» و«جنة» للإسكان الفاخر، والإسكان المتميز، ومنطقة الفيلات، وأبراج المنصورة، فضلًا عن الجامعات ومنطقة الكورنيش.