المصرف المتحد يفعل اتفاقية التعليم الإلكتروني مع المعهد المصرفي

سيد بدرتفعيلًا لاتفاقية التعليم الإلكتروني بين المصرف المتحد والمعهد المصرفي المصري، أطلق المصرف المتحد، هذا الأسبوع، أول سلاسل برامج التعليم الإلكتروني، في إطار تنفيذ خطة تدريبية إلكترونية متكاملة بمختلف المجالات المصرفية؛ لإيمانه بأهمية رفع كفاءة ومهارات فريق عمله وتعظيم أدائها لنجاح المؤسسة

سيد بدر





تفعيلًا لاتفاقية التعليم الإلكتروني بين المصرف المتحد والمعهد المصرفي المصري، أطلق المصرف المتحد، هذا الأسبوع، أول سلاسل برامج التعليم الإلكتروني، في إطار تنفيذ خطة تدريبية إلكترونية متكاملة بمختلف المجالات المصرفية؛ لإيمانه بأهمية رفع كفاءة ومهارات فريق عمله وتعظيم أدائها لنجاح المؤسسة.

يتيح البرنامج الأول، والمتخصص في مجال “مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” التدريب لعدد 500 موظف من فريق عمل المصرف تم اختيارهم ليمثلوا مختلف الإدارات والفروع الـ54 على مستوى الجمهورية، وذلك كمرحلة أولى. ويعتمد البرنامج على المزج بين طبيعة النص المكتوب والمنطوق والمرئي.

كيفية عمل برنامج التعليم الإلكتروني

يقوم المتدرب، من مكتبه مباشرة, ومن جهاز الحاسب الآلي الخاص به، بحضور البرنامج التدريبي والاستماع لشرح المدرب والمشاركة في الحوارات والنقاشات بشكل مباشر حول المادة العلمية والتجارب المعروضة. ثم يؤدي الاختبارات الخاصة بالبرنامج، أيضًا من خلال مكتبه وعبر نفس جهاز الحاسب الآلي الخاص به. وعند اجتيازه الدورة التدريبية يقوم المعهد المصرفي المصري بإرسال الشهادة الإلكترونية المعتمَدة له باجتيازه هذه الدورة بنجاح. كما يحق للمتدرب تحديث معلوماته عن نفس البرنامج التدريبي خلال الفترة المتاح فيها برنامج المصرف المتحد.

تعقيبًا على انطلاق أول سلاسل الدورات التدريبية e- learning يقول أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن هذه النوعية من التعليم تسهم في تقديم فرص تعليمية وتدريبية ومهنية أفضل لتنمية مهارات فريق العمل من خلال نموذج للتعلم الذاتي.

أرقام ومؤشرات عالمية لنمو التعليم الإلكتروني

إن الأرقام والمؤشرات العالمية تشير إلى نمو عملية التدريب والتعليم الإلكتروني بشكل متزايد، وذلك وفقًا لما أعلنه مؤخرًا اتحاد التدريب الدولي, والذي ضمّ في عضويته ما يقارب من 50 ألف مهني، حيث تشير الأرقام إلى أن حجم العائدات من قطاع التدريب بالعالم سنويًّا بلغ حوالي 2 مليار دولار.

وأضاف القاضي أن التعليم الإلكتروني يوسع نهج التدريب المباشر والمتخصص لفريق عمل المصرف، من خلال الاتصال المباشر بين المدرب والمتدرب دون وسيط، مما يتيح له التركيز على تنمية قدرات المتدرب مهنيًّا، حيث تلعب التكنولوجيا دورًا ملموسًا ومهمًّا في هذا الشأن.

وعن استراتيجية تعظيم أداء فريق عمل المصرف المتحد أكد أشرف القاضي أن استراتيجية المصرف المتحد تعتمد على إتاحة فرص التدريب والتأهيل علميًّا وعمليًّا مع كبرى مؤسسات التدريب العالمية والمحلية، وعلى رأسها المعهد المصرفي المصري، فضلًا عن العمل على بناء علاقات عمل قوية بين مختلف المستويات الوظيفية والأعمار، والحرص على مشاركة الشباب ومنحهم الفرصة للإبداع في تنفيذ استراتيجيات المؤسسة، مما يخلق فرصة أعلى لقيادات الجيل الثاني للترقي وتولّي مناصب قيادية.

ست مزايا للتدريب والتعليم الإلكتروني e- learning

وقد حدّد أشرف القاضي ست مزايا للتدريب والتعليم الإلكتروني هي:

أولًا: تقليل تكلفة السفر والانتقال للحصول على البرنامج التدريبي.

ثانيًا: تطور الشكل والأداء التقليدي للبرامج التدريبية إلى حلقات نقاشية وجلسات عمل عبر أجهزة الحاسب الآلي أو الهاتف المحمول أو الفيديوكونفرنس.

ثالثًا: الاهتمام براحة المتدرب وإمكانية حصوله على المواد التي يريد دراستها والتدريب عليها من مكان عمله ومن خلال جهاز الحاسب الآلي الخاص به.

رابعًا: يمنح التعليم الإلكتروني المرونة في الوقت والمكان. كما يمنح قدرًا من الحرية للشرائح العمرية المختلفة لاستمرارية عملية التعلم والتدريب الذاتي.

خامسًا: إمكانية الحصول على الدورات التدربية المتخصصة على يد أشهر المدربين العالميين وفقًا للمعايير الدولية.

سادسًا : تقليل الوقت المهدر أثناء فترات التدريب التقليدي، سواء في الانتقال إلى مكان التدريب أو وقت الاستراحات، مما يزيد حجم المعلومات التي يحصل عليها المتدرب.





التعليم الإلكتروني إحدى الآليات الصديقة للبيئة

وأشار القاضي إلى أن التعليم الإلكتروني إحدى آليات التعليم الصديقة للبيئة؛ لأنه يقلل استخدامات الورق والأدوات الكتابية من أقلام ومعدات، فضلًا عن التقليل من عوامل الإضرار بالبيئة التي تنتج عن التخلص من هذه المواد.

جدير بالذكر أن المعهد المصرفي أطلق خدمة التعليم الإلكتروني ضمن استراتيجيته لعام 2018، من خلال فريق عمله الذي يتمتع بالمهارات الفنية والعلمية اللازمة لبناء المحتوى التدريبي الإلكتروني، فضلًا عن إنشاء استديو تدريبي رقمي متكامل للتصوير والتسجيل المحتوي برامج التدريب الإلكتروني.

وتتمثل استراتيجية المعهد المصرفي المصري في الوصول بالخدمات التدريبية والتعليمية إلى جميع المصرفيين باستخدام أحدث تقنيات التعليم الإلكتروني بجمهورية مصر العربية.