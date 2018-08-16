المصرف المتحد يفتتح 6 مكاتب لاستبدال العملة

المال- خاص كشف أشرف القاضى، رئيس المصرف المتحد، عن قيام البنك بافتتاح 6 مكاتب لاستبدال العملات الأجنبية منذ بداية العام، فى إطار خطته لزيادة السيولة الدولارية بالبنك.وأوضح القاضى، فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن البنك يعتزم زيادة عدد المكاتب إلى 10 بنهاية العام الجاري؛ وكان البنك ق

المال- خاص



كشف أشرف القاضى، رئيس المصرف المتحد، عن قيام البنك بافتتاح 6 مكاتب لاستبدال العملات الأجنبية منذ بداية العام، فى إطار خطته لزيادة السيولة الدولارية بالبنك.

وأوضح القاضى، فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن البنك يعتزم زيادة عدد المكاتب إلى 10 بنهاية العام الجاري؛ وكان البنك قد حصل على موافقة المركزى لتقديم الخدمة الجديدة سبتمبر 2017.

وكان البنك الأهلى، أكبر البنوك الحكومية، قد افتتح صرافته الخاصة مطلع العام الجارى، فى إطار سعى البنوك للسيطرة على سوق الصرف الموازى عقب قرار تحرير سعر الصرف.

ورفض القاضى، الإفصاح عن حجم التنازلات الدولارية بالبنك منذ قرار تعويم العملة المحلية، بينما كانت تسجل نحو مليار دولار بنهاية العام الجارى.

وأضاف أن البنك يتلقى تنازلات دولارية بمتوسط شهرى بين 70-80 مليون دولار، وأنه يرتبط باتفاقيات مع عدد من مكاتب تحويلات العملات بالدول العربية منها الراجحى.

وتجاوزت تدفقات النقد الأجنبى منذ التعويم نحو 100 مليار دولار وفقًا لتصريحات سابقة لمحافظ البنك المركزى، طارق عامر؛ وتوقع المركزى فى بيان أن تسجل تحويلات المصريين بالخارج رقمًا قياسيًا إلى 26 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى.

وقال أشرف القاضى إن التوزيع الجغرافى لمكاتب استبدال العملات الأجنبية للمصرف المتحد جاء بهدف مد التغطية البنكية لخدمات المصرف المقدمة للعملاء على مستوى عدد من محافظات الجمهورية وهى: القاهرة والإسكندرية والدقهلية، خاصة أن هذه المكاتب تتميز بالعمل لساعات ممتدة.

وأشار إلى أنه تم تزويد المكاتب بماكينات صراف آلى بها خاصية استبدال العملات الأجنبية تعمل على مدار 24 ساعة و7 أيام فى الأسبوع، لكى يستطيع العميل الحصول على خدمته البنكية حتى عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية.