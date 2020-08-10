المصرف المتحد يفتتح مقره بالعاصمة الإدارية 2021 باستثمارات تتجاوز المليار جنيه

كشف المصرف المتحد أنه يعتزم الانتقال إلى مقره بالعاصمة الإدارية الجديدة وافتتاحه للعمل بكامل طاقته في النصف الأول من 2021 القادم باستثمارات تخطت المليار جنيه.

قال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد إن العمل بالمقر الجديد والذي يقع في حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة بدء منذ مارس 2019 الماضي، ومن المخطط الانتهاء منه بنهاية النصف الأول من عام 2021 لينتقل له فريق عمل المصرف المتحد.

تبلغ المساحة الكلية لمبني المقر الإداري الجديد للمصرف المتحد بجميع أداوره 30 الف متر مربع،

وتم اختيار التصميم الفريد للمبني ليجمع بين أحدث التطبيقات المعمارية والاستراتيجيات تعظيم الأداء الوظيفي لفريق العمل لتعظيم الآداء العام وتوفير الوقت وتحقيق الراحة للمستخدمين للمبني بخدماته المختلفة من فريق العمل والجمهور مما يساهم في تحقيق اقصي ربحية للمؤسسة.

يتكون المقر الجديد للمصرف المتحد من2 بدروم بكامل مساحة الأرض ودور أرضي و7 ادوار متكررة، إضافة إلي روف كمنطقة خدمات ترفيهية، ويبلغ ارتفاع المبني الجديد حوالي 40 مترا ويتوافق مع الشروط العامة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والعاصمة الادارية الجديدة.

شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED) الدولية للمباني الخضراء

وروعي بالتصميم واستراتيجيات التنفيذ للمقر الجديد، تطبيق تقنيات المباني الصديقة للبيئة لتكون أكثر استدامة سواء علي الصعيد الخارجي أو الداخلي، وذلك بشهادة الريادة الدولية في الطاقة والتصميم البيئي LEED الدولية للمباني الخضراء، والتي تحدد المجالات الرئيسية لمعايير المباني الخضراء من حيث : الموقع – كفاءة الاستخدام للميادة والطاقة – الغلاف الجوي والمواد الموارد والجودة البيئية الداخلية.

مقر جديد يتوافق مع المقاييس العالمية الخضراء أكثر استدامة

علي الصعيد الخارجي، يبدأ بالتخطيط العام للطرق الخارجية المؤدية للمقر والشوارع المحيطة بالمبني، حيث روعي تطبيق مقاييس محددة واشترطات عامة دولية من حيث اتساع الشوارع لضمان سهولة والانسيابية، كذلك استخدم مواد غير ضارة او ملوثة للبيئة في إعداد وتنفيذ الطرق والمشروع بشكل عام، الأمر الذي يساهم في تقليل استخدام المواد العضوية Waste Disposal .

كما تم تطبيق تقنيات الانارة بالطاقة النظيفة مع مراعاة القواعد والمسافات العامة لضمان الإنارة الجيدة ليلا، وذلك باستخدام تقنية الخلايا الضوئية التي تخزن أشعة الشمس وتحولها لطاقة نظيفة، كذلك استخدامات الزجاج علي الوجهات الخارجية للمبني لتحقيق الرؤية البصرية الجيدة والسماح لدخول اشعة الشمس النافعة.

وذلك فضلا عن المساحات الخضراء بالطرق والممرات والشوارع المؤدية للمبني مما يساهم في تحسين المناخ العام ومعدلات الصحية بالبيئة.

التصميم الداخلي

أما داخليا فقد اشتمل التصميم علي عدة عناصر أساسية أهمها: الراحة والإنسيابية في الحركة سواء لفريق العمل أو لجمهور العملاء، فضلا عن الخصوصية وخلق بيئة محفزة لتحقيق أعلي معدلات الأداء لتلبية احتياجات العملاء وتحقيق الربحية المؤسسية المستدامة.

وتم تطبيق المعدلات اللازمة للإضاءة داخل المبني من خلال استخدمات الخلايا الضوئية للطاقة الشمسية. كذلك استخدام الالواح الشمسية لتوليد الطاقة للاجهزة اللازمة لتغذية عناصر الاضاءة الداخلية.

كما تم مراعاة معايير المساحات الخضراء بالسطح والممرات وجميع التقسيمات الداخلية، كذلك توسعة الممرات الداخلية لتحقيق معايير التهوية الجديدة. فضلا عن اختيار احدث انظمة التكييف والهوية والتنقية الداخلية للهواء Air Circulation and Ventilation للوصول لدرجة الحرارة المناسبة للعمل علي اختلاف الفصول الاربعة.

كذلك ترك مسافات كافية ومراعاة اشتراطات الصحة في عناصر الفرش الداخلي لتحقيق الخصوصية وخلق بيئة لمستخدمي المبني دون الشعور بالضوضاء والازعاج.

وأعرب أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أن خطط الدولة المصرية تهدف إلي التوسع العمراني المدروس وإقامة المجتمعات العمرانية والتشغيلية الجديدة بتقنية 5G مما يساهم في جذب استثمارات جديدة وخلق المزيد من فرص عمل وبالتالي تحسن من مستوي دخل المواطن، فضلا عن انخفاض معدلات البطالة، والقضاء علي العشوائيات والهجرة الداخلية والخارجية.

وأضاف القاضي أن التوسع العمراني جاء في عدد من المدن الجديدة منها : العاصمة الإدارية الجديدة – مدينة السويس الجديدة – بورسعيد الجديدة – مدينة العلمين الجديدة – ومدينة دمياط الجديدة – ومدينة المنصورة الجديدة.