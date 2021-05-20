المصرف المتحد يفتتح فرعه الـ67 والخامس الرقمي بالمنطقة الصناعية بجمصة

أشرف القاضي: الفرع الجديد يقدم حزمة من الخدمات البنكية والرقمية التي تحفز العملاء على التعامل مع الجهاز المصرفي

أعلن المصرف المتحد عن افتتاحه الفرع 67 والخامس الرقمي من سلسلة فروعه بالمنطقة الصناعية في جمصة بمحافظة الدقهلية.

وقال أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن الفرع الجديد بجمصة يقدم حزمة من الخدمات البنكية والرقمية التي تحفز العملاء على التعامل بقوة مع الجهاز المصرفي؛ ما يضاعف من فرص التمتع بالخدمات المصرفية المتخصصة للأفراد أو الشركات.

وأضاف في بيان صادر عن البنك، أن الحلول التمويلية المتخصصة تأتي على رأس الخدمات، لزيادة حجم الاستثمارات خاصة بقطاع المشروعات بأنواعها وأحجامها المختلفة من مشروعات صناعية كبري، بجانب المتوسطة والصغيرة سواء بحلول وفقا لاحكام الشريعة او حلول مصرفية تقليدية.

أشرف القاضي: المصرف يتيح منظومة “بنكك علي الخط” طوال أيام الأسبوع

وأشار إلى أن مصرفه يتيح منظومة “بنكك علي الخط” التي تعمل على مدار الساعة، سبعة أيام في الأسبوع، بأعلي كفاءة وتقنية عالمية وتقدم منتجات مثل الإنترنت البنكي للأفراد والشركات والموبيل البنكي والمحفظة الرقمية، كذلك خدمات ماكينات الصراف الآلي التفاعلية والتي تقدم حلول متعددة ومتطورة منها إمكانية الاستعلام عن الجدارة الائتمانية اللحظية، واستبدال العملات بسعر السوق المعلن، فضلا عن خدمات سداد الالتزامات الحكومية اللحظية للمستثمرين من ضرائب وجمارك.

وأوضح أشرف القاضي، أن الاقتصاد المصري غني بالفرص للانطلاق والتنمية المستدامة.

وذكر أن استراتيجية الدولة المصرية والإجراءات الاقتصادية والتحفيزية التي اتخذتها علي مدار برامج الإصلاح الاقتصادي والتنموي من إقامة مجتمعات عمرانية جديدة ومناطق صناعية وشبكة طرق قومية وتشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية، بهدف تدعيم قواعد الصناعة المحلية وتحسين جودة المنتج وخلق فرص عمل وزيادة الانتاج؛ الأمر الذي يساهم في زيادة تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق الخارجية وبالتالي تعظيم حجم الصادرات المصرية.

وطبقا للبيان، حضر مراسم افتتاح فرع جمصة الجديد رئيس جمعية مستثمري مدينة جمصة ونائب رئيس الجمعية، وعدد من المستثمرين ورئيس الهيئة العامة للاستثمار بجمصة ورئيس جهاز المدينة، بالإضافة إلى قيادات المصرف المتحد.