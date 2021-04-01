«المصرف المتحد» يفتتح رابع فروعه الرقمية بمنطقة الهضبة الوسطى فى المقطم

افتتح المصرف المتحد اليوم الفرع ال66 ورابع فرع رقمي لينضم الي سلسلة فروع المصرف المتحد والتي تغطي جميع انحاء الجمهورية، وذلك بمنطقة الهضبة الوسطي بالمقطم والمطلة علي ثالث مجمع للاديان السماوية باسم “تحيا مصر”.

قام بافتتاح الفرع الـ66 نخبة من شباب برنامج النجوم الساطعة جنبا إلي جنب مع أبرز قيادات المصرف المتحد، فرج عبد الحميد نائب رئيس المصرف المتحد ورحاب عزمي مدير عام أول قطاع الفروع والتجزئة المصرفية وأحمد صلاح مدير عام الفروع وشريف سبع نائب مدير عام الفروع وحاكم حجازي مدير منطقة جنوب القاهرة ونبيل القلعاوي مدير عام أول قطاع الشئون الإدارية وجمال البنا مدير عام القطاع العقاري وجرمين عامر رئيس الاتصال المؤسسي ونخبة من فريق عمل المصرف المتحد.

وقال فرج عبد الحميد، نائب رئيس المصرف المتحد، إن الفرع الجديد يعد أول فروع المصرف المتحد بمنطقة الهضبة الوسطي. والذي يعد موقعا استراتيجيا لمحاور القاهرة الكبري خاصة مع شبكة الطرق التي تقوم بتنفيذها الدولة ضمن خطة قومية لتحسين وتطوير البنية التحتية.

اشار فرج عبد الحميد, ان المصرف دشن هذه النظرية منذ 2017 عندما افتتح اول مركز رقمي بفرع نادي الصيد المصري. تلاها فرع كارجو مول بمنطقة الشيخ زايد وفرع كونكود بمنطقة التجمع الخامس،حيث خصص المصرف المتحد داخل الفروع مكان مستقل اطلق عليه مركز UB الرقمي

وقام بتزويد هذه المراكز الاربعة الرقمية باجهزة كمبيوتر مبرمجة واجهزة لوحية وموبيلات مزودة بتطبيقات المصرف، وذلك ضمن باقة “بنكك علي الخط” للموبيل البنكي والانترنت البنكي ومحفظة UB الرقمية والذين يعملون علي مدار الساعة 7 ايام في الاسبوع.

فضلا عن حزمة البرامج والتقنيات الحديثة والتي تؤهل العميل من سداد كافة التزاماته الحكومية دون عناء وتوفر وقته وجهده.

واضاف عبد الحميد ان هذه الفروع المزدوجة تعمل بهدف تحفيز العملاء وتدريبهم عمليا علي التعامل عبر تطبيقات المصرف المتحد الرقمية، فضلا عن نشر ثقافة المعاملات البنكية الرقمية وتخفيف الزحام داخل الفروع خاصة مع انتشار جائحة كورونا، كذلك توفير فريق عمل مخصص داخل الفروع لتدريب العملاء عبر التطبيقات الرقمية المختلفة للمصرف المتحد.

ويتيح الفرع الجديد لعملاءه التمتع بكامل الخدمات البنكية المتميزة والتي تلبي احتياجاتهم من بطاقات ائتمانية وبطاقات مدفوعة مقدما وبطاقات “ميزة” الوطنية، كذلك حزمة من الشهادات والاوعية الادخارية سواء المتوافقة مع احكام الشريعة او التقليدية ذات العوائد المتميزة، فضلا عن باقة من التمويلات الشخصية والتمويل التعليمي، كذلك تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وايضا الشركات الناشئة ورواد الاعمال.

كما يقدم المصرف المتحد من خلال فرع المقطم الجديد برامج التمويل العقاري بمختلف فئات اسكان محدودي ومتوسطي الدخل وايضا الاسكان الفاخر في المجتمعات العمرانية الجديدة بتمويلات تصل الي 30 سنة وفقا لمبادرة البنك المركزي المصري.

واوضح فرج عبد الحميد ان ادارة المصرف المتحد تحرص دائما علي اشراك فريق القيادات الشابة من برنامج النجوم الساطعة في جميع فاعليات واحداث المصرف سواء الداخلية او الخارجية، كما تهتم بمشاركتهم في وضع تصورات لخطط المصرف الحالية والمستقبلية.

وذلك وفقا لاحدث النظريات العالمية في الادارة الحديثة والمعنية بمشاركة القيادات الشابة لضمان تاهيلهم الكامل عمليا وعلميا قبل توليهم المناصب القيادية،وهذا دليل واضح علي تواصل الاجيال لتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية الدولة المصرية 2030

وعن اهمية الفرع الجديد علي الصعيد المجتمعي يقول فرج عبد الحميد ان الفرع الجديد يطل علي مجمع الاديان “تحيا مصر” والذي يعد ثالث مجمع اديان بجمهورية مصر العربية، انشأه الدكتور نبيل لوقا بباوي وكيل مجلس الشعب سابقا بجهود شعبية، وقد اطلق عليه البابا تواضروس اسم مجمع “تحيا مصر”.

وقد رسخ الرئيس عبد الفتاح السيسي بانشاءه مجمع الاديان بالعاصمة الادارية الجديدة فلسفة المواطنة، وافتتاح الكنيسة الكبيرة ومسجد الفتاح العليم، فالله واحد واصل الاديان السماوية والقيم السمحة واحدة في جميع الاديان السماوية من الاسلامية والمسيحية واليهودية.