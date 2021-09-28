المصرف المتحد يفتتح الفرع 68 في الدقهلية

في اطار استراتيجية البنك نحو التوسع في الخدمات البنكية

افتتح المصرف المتحد اليوم الفرع 68 بمحافظة الدقهلية, في اطار استراتيجية المصرف المتحد نحو التوسع المدروس في الخدمات البنكية لتحقيق الشمول المالي ونشر الثقافة المالية الرقمية للتحول الرقمي.

افتتح الفرع بالمنصورة فرج عبد الحميد نائب رئيس المصرف المتحد ونخبة من قيادات المصرف المتحد منهم رحاب عزمي مدير عام اول قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ،واحمد صلاح الدين مدير عام فروع المصرف المتحد ،وجمال البنا مدير عام القطاع العقاري ، واحمد صلاح مدير عام فروع الدقهلية ،ونادر العريان نائب مدير عام المكتب الفني لرئيس مجلس الادارة ،ايمن الجمل مساعد مدير عام العلاقات العامة والامن ونخبة من فريق عمل المصرف المتحد.

وقال فرج عبد الحميد إن الفرع الجديد يعد الفرع 11 بمحافظة الدقهلية و68 علي مستوي الجمهورية ، ويقع في شارع النصر بمدينة المنصورة وهو احد اهم المحاور الرئيسية بمدينة المنصورة.

ويتيح الفرع الجديد لعملاءه التمتع بكامل الخدمات البنكية المتميزة والتي تلبي احتياجاتهم من بطاقات ائتمانية وبطاقات مدفوعة مقدما وبطاقات “ميزة” الوطنية ، و حزمة من الشهادات والاوعية الادخارية سواء المتوافقة مع احكام الشريعة او التقليدية ذات العوائد المتميزة، فضلا عن باقة من التمويلات الشخصية والتمويل التعليمي. كذلك تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وايضا الشركات الناشئة ورواد الاعمال.

كما يقدم المصرف المتحد برامج التمويل العقاري بمختلف فئات اسكان محدودي ومتوسطي الدخل وايضا الاسكان الفاخر في المجتمعات العمرانية الجديدة بتمويلات تصل الي 30 سنة وفقا لمبادرة البنك المركزي المصري.

هذا ويقدم الفرع الجديد لعملاءه باقة الخدمات الرقمية “بنكك علي الخط” للموبيل البنكي والانترنت البنكي ومحفظة UB الرقمية والذين يعملون علي مدار الساعة 7 ايام في الاسبوع. فضلا عن حزمة البرامج والتقنيات الحديثة والتي تؤهل العميل من سداد كافة التزاماته الحكومية دون عناء وتوفر وقته وجهده.