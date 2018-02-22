المصرف المتحد يعمل مع pio tech لتطوير البنية التكنولوجية

سيد بدر يتعاون المصرف المتحد مع شركة pio tech للحلول التكنولوجية لتطبيق 3 مشروعات بهدف تطوير البنية التكنولوجية. وقال فرج عبد الحميد، نائب رئيس المصرف، إن البنك يعمل مع الشركة الأردنية على تنفيذ مشروعين data ware house وbusiness intelgince لتحليل البيانات وميكنة تقارير العملاء وا

سيد بدر





يتعاون المصرف المتحد مع شركة pio tech للحلول التكنولوجية لتطبيق 3 مشروعات بهدف تطوير البنية التكنولوجية.

وقال فرج عبد الحميد، نائب رئيس المصرف، إن البنك يعمل مع الشركة الأردنية على تنفيذ مشروعين data ware house وbusiness intelgince لتحليل البيانات وميكنة تقارير العملاء والبنك المركزي، ومن المقرر الانتهاء من هذه المشروعات خلال العام الحالى.

وأضاف أن هناك مشروعًا آخر وهو account opening والذي سيمكّن العميل من إنهاء إجراءات فتح الحساب خلال فترة 8 دقائق، تقريبًا، ومن المقرر الانتهاء منه خلال الفترة المقبلة.