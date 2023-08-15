المصرف المتحد يعلن فتح باب التقدم لبرنامج تأهيل شركات صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة

أعلن المصرف المتحد بالتعاون مع مبادرة رواد النيل- التابعة للبنك المركزي المصري والتي تنفذها جامعة النيل الأهلية بالتعاون مع عدد من الجهات والبنوك، عن فتح باب التقدم حتى أخر شهر سبتمبر المقبل لبرنامج تأهيل ودعم صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة التابع لمركز تنمية سلاسل القيمة بالمبادرة وذلك بالتعاون مع المجلس التصديري للمنسوجات والملابس الجاهزة.

رعاية المصرف المتحد

وقال البنك في بيان إنه يرعى دعم وتطوير وتأهيل صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة الذي يستمر لمدة 6 أشهر ضمن برمج مركز تنمية سلاسل القيمة بمبادرة النيل، ويقدم الدعم الفني والاداري والتقني للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة بالإضافة إلى عدد من البرامج التاهيلية والتدريبية المتخصصة لقطاع المنسوجات والملابس الجاهزة منها، الابتكار ونقل التكنولوجيا وفقا لمعايير الجودة العالمية.

ويوفر المركز المساعدة في تطبيق متطلبات التجارة الإلكترونية والتدريب علي آليات التسويق الرقمي، وكيفية إجراء بحوث تسويقية ودراسات للأسواق التصديرية المستهدفة، فضلا عن مراحل التشبيك بين الشركات المشاركة بالبرنامج بهدف التعاون والتوسع الإنتاجي والتصديري.

مصر من أكبر 60 دولة مصدرة للمنسوجات والملابس الجاهزة

قال أشرف القاضي – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد – إن مصر تعتبر من أكبر 60 دولة مصدرة للمنسوجات والملابس الجاهزة عالميا، حيث يعتبر القطاع الصناعي الوحيد الذي يتمتع بالتكامل الرأسي في منطقة الشرق الأوسط، بداية من الزراعة لأجود أنواع القطن المصري, مرورا بإنتاج الغزل والصباغة والتجهيز والطباعة، ثم الحياكة والتعبئة والتغليف النهائي للمنتج لينافس بجودته المنتجات عالميا.

وأوضح القاضي أن حجم مساهمة قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة تمثل حوالي 3% فقط في الناتج القومي، في حين يبلغ حجم مساهمته في الصادرات المصرية نحو 16%، كما يعمل بالقطاع نحو 30% من العمالة المصرية الصناعة، وتبلغ عدد الشركات العاملة في هذا المجال نحو 4590 شركة، وذلك وفقا لتقرير مركز تحديث الصناعة عن قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة.

توطين الصناعة

وأشار أشرف القاضي إلى أن ملف توطين الصناعة المصرية يحتاج إلى منهجية مدروسة لرفع وتأهيل المنتج المحلي للمنافسة عالميا ومن ثم تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيدا بما تبذله الدولة والمؤسسات الاقتصادية ومؤسسات المجتمع المدني من جهود ضخمة لتشجيع الصناعة المحلية ووضع أطر تنظيمية وتشريعية مختلفة لتوطين وتعظيم العائد الاقتصادي بالدخل القومي.

ونوه القاضي بأن صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة تعد أحد أقدم الصناعات المصرية، وتمتلك مميزات تنافسية عالمية، لكنها تحتاج في نفس الوقت إلى مزيد من الدعم التكنولوجي والصناعي والفني الحديث لمواكبة التطورات العالمية، على رأسها تنمية وتطوير سلاسل القيمة والارتقاء بمنظومة الصناعات المغذية، فضلا عن عملية تطوير وتأهيل الكوادر الفنية للإرتقاء بجودة المنتج.

وأشار إلى توجه برامج مبادرة رواد النيل التابعة للبنك المركزي المصري لتنمية سلاسل القيمة المصرف المتحد لهذه الصناعة الهامة بهدف تحقيق التكامل المطلوب وتوحيد الجهود المبذولة خاصة لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة وريادة الاعمال برعاية المصرف المتحد لهذا البرنامج ضمن مبادرة رواد النيل.