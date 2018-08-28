المصرف المتحد يعتزم هيكلة 500 مليون جنيه استثمارات

■ المال - خاص: يسعى المصرف المتحد لإعادة هيكلة استثماراته فى الشركات التابعة والشقيقة، مع التركيز على تقليص المساهمة فى الأنشطة غير وكشف أشرف القاضي، رئيس مجلس الإدارة لـ«المال»، أن حجم مساهمات البنك فى الشركات التابعة والشقيقة تبلغ نحو 500…

■ المال – خاص:

يسعى المصرف المتحد لإعادة هيكلة استثماراته فى الشركات التابعة والشقيقة، مع التركيز على تقليص المساهمة فى الأنشطة غير

وكشف أشرف القاضي، رئيس مجلس الإدارة لـ«المال»، أن حجم مساهمات البنك فى الشركات التابعة والشقيقة تبلغ نحو 500 مليون جنيه حالياً، وتشمل شركات مالية وغير مالية.

وأوضح أن 100 مليون جنيه من تلك الاستثمارات تم ضخها فى شركة المتحدة للتأجير التمويلي التي تم تأسيسها العام الماضي، وحققت محفظة تزيد عن 500 مليون جنيه.

والمصرف المتحد تم تأسيسه عام 2006، بعد اندماج 3 بنوك هي: البنك المصري المتحد والمصرف الإسلامي للتنمية والاستثمار، وبنك النيل سابقاً، ويمتلكه المركزي بنسبة %99.9.

وتتضمن خطة المركزي خلال الفترة المقبلة، التخارج من المصرف بعد نجاح إعادة الهيكلة من خلال البيع لمستثمر إستراتيجي، فى حين قال جمال نجم، نائب المحافظ فى وقت سابق، إن كل الخيارات مطروحة للتعامل مع المصرف المتحد.

فى سياق آخر كشف رئيس مجلس إدارة البنك، عن إجراء دراسة لإطلاق ذراع استثمارية تابعة بقطاع السمسرة فى الأوراق المالية، رافضًا الكشف عن مزيد من التفاصيل، لحين عرض الدراسة على مجلس الإدارة.

وأشار إلى أن البنك لا يفكر فى إطلاق شركة متخصصة فى أنشطة التمويل متناهي الصغر، بينما يسعى لاقتحام القطاع عبر إدارة متخصصة، بالتعاون مع اتحاد التمويل متناهي الصغر، وأن يستحوذ فى العام الأول من إطلاقها على تمويلات بقيمة 500 مليون جنيه.

وذكر أن مصرفه نجح فى خفض محفظة التعثر الإجمالية لتسجل 1.4 مليار جنيه خلال منتصف العام الجاري، مقابل نحو 1.8 مليار جنيه فى بداية العام، وكانت المحفظة تسجل نحو 3.2 مليار جنيه فى 2016، مشيرًا إلى أنها مغطاة بالكامل، ويعتزم البنك خفضها لأقل من مليار جنيه، بنهاية العام الجاري.