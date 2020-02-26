المصرف المتحد يعتزم افتتاح 7 فروع جديدة العام الجاري

أعلن أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، الخطة التوسعية للمصرف المتحد 2020 تحت شعار “ننطلق .. من أجل راحة العملاء”، بهدف جذب مزيد من العملاء لتوسيع قاعدة الشمول المالي والانتشار بالخدمات البنكية الرقمية والخدمات البنكية المخصصة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، والحلول المالية التقليدية، والمتوافقة مع أحكام الشريعة.

وافتتح المصرف المتحد فرعا جديدا للمصرف بحضور رئيس البنك، وفرج عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الإدارة، ورحاب عزمي، رئيس قطاع الفروع التجزئة المصرفية، وأحمد صلاح، مدير عام فروع المصرف المتحد لمحافظات ومدن الدلتا والصعيد، وشريف سبع، نائب مدير عام فروع المصرف المتحد لمحافظات ومدن القناة والقاهرة الكبرى والجيزة ونبيل القلعاوي، رئيس قطاع الشئون الإدارية وجمال البنا، رئيس القطاع العقاري، وأحمد حلمي، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات، ونخبة من مديري الفروع والمناطق بالمصرف المتحد.

جانب من افتتاح فرع دمياط

أعرب القاضي، أن خطة التوسعية للمصرف المتحد 2020 تشمل افتتاح 7 فروع جديدة بـ3 محافظات هم : محافظة جنوب سيناء (مدينة شرم الشيخ) – محافظة البحر الأحمر (مدينة الغردقة) – محافظة الدقهلية (مدينة جمصة) – محافظة القاهرة (مدينة نصر والمقطم والتجمع الخامس) ليصل عدد فروع المصرف المتحد إلى 70 فرعا تغطي محافظات مصر.

وأضاف أن اختيار المحافظات الثلاث جاء بناء على دراسة مستفيضة لطبيعة النشاط والتصنيف السكاني بهم، وفي إطار الخطة التنموية للدولة المصرية 2030 بمحافظات الجمهورية والخريطة الاستثمارية لمصر من حيث المناطق الصناعية الجديدة والتوسعات العمرانية وشبكة الطرق ومحاور التنمية، فضلا عن تشجيع رواد الأعمال وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وأشار إلى أن المصرف المتحد أطلق العديد من المنتجات المتخصصة في تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة منها : My tool ماي تول – My Bus/ Truck ماي بص / ماي ترك – My Lab ماي لاب.

منتج ماي تول My Tool : هو برنامج متخصص لتمويل الآلات وخطوط الإنتاج الصناعية والزراعية كافة المنشآت والشركات والمصانع يبدأ التمويل من مليون وحتي 25 مليون جنيه.

منتج ماي بص / ترك My Bus L Truck: هو برنامج متخصص للقطاعات الخدمية التي تؤثر في تنمية القطاعات الإنتاجية سواء الصناعية أو التجارية، حيث خصص هذا المنتج لتمويل المؤسسات والمدارس والجامعات وشركات النقل والرحلات يبدأ من مليون جنيه وحتى 25 مليون جنيه.

منتج ماي لاب My Lab : وهو برنامج متخصص في تمويل معامل ومراكز التحاليل والإشعات والمراكز العلاجية، يبدأ من مليون جنيه وحتي 20 مليون جنيه، ويخدم القطاع الطبي بجميع أنشطته بجميع محافظات الجمهورية.