المصرف المتحد يطلق وحدة «اسأل .. استشير» لنشر الثقافة المالية والخدمات البنكية لبرامج التمويل العقاري

أطلق المصرف المتحد وحدة “اسأل .. استشير” المعلوماتية عبر جناحه التفاعلي بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي، خلال حملته الصيفية التي بدأت الأسبوع الماضي وتستمر حتى منتصف شهر سبتمبر المقبل، ضمن مهرجان العلمين السنوي، تحت شعار “خلي صيفك أحلى.. مع المصرف المتحد”، وذلك بهدف تعظيم الثقافة المالية وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات الرقمية والحلول البنكية خاصة في مجال برامج التمويل العقاري المتميزة.

ويطرح المصرف المتحد من خلال وحدة “اسال .. استشير” المعلوماتية حزمة من برامج التمويل العقاري للاسكان الفاخر، ويرشد العملاء وغير العملاء حول أسهل وأسرع الطرق للتمتع بمميزات برامج التمويل العقاري، سواء للوحدات السكنية او المصيفية او الادارية كذلك المحال التجارية لفترات تمويلية طويلة تصل الي 15 عاما بمختلف انحاء الجمهورية.

وتتيح برامج المصرف المتحد للتمويل العقاري فرصة للعملاء من جموع العاملين بالجهات الادارية والقطاع الخاص والاعمال الحرة وايضا المهن الحرة فرصة للتمويل حتي 80% من سعر الوحدة. وذلك ضمن قواعد وشروط البنك المركزي المصري، بحث لا يتعدي قيمة القسط 40% من صافي الدخل للعملاء.

كما يمنح المصرف المتحد من خلال برامج التمويل العقاري الفريدة فرصة للمصريين العاملين بالخارج لتمويل الوحدات الإدارية والسكنية والمصفية داخل مصر، وإمكانية السداد عبر قنوات المصرف المتحد الرقمية.

ويعد المصرف المتحد سادس أكبر ممول لبرامج التمويل العقاري لإسكان محدودي ومتوسطي الدخل بمحفظة تمويلية تخدم أكثر من 12 ألف عميل وفقًا لمبادرات البنك المركزي المصري الاستثنائية، وتمتد برامج المصرف المتحد في مجال التمويل العقاري لتشمل جميع أنحاء الجمهورية.

كما تتيح وحدة “اسأل .. استشير” المعلوماتية فرصة للعملاء للتفاعل المباشر، والتعرف على حزمة من الحلول الرقمية الفريدة والخدمات البنكية المتميزة لمختلف الفئات العمرية، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات وحلول المصرف المتحد البنكية والرقمية، فضلا عن نشر الثقافة المالية كخطوة اساسية للتمكين الاقتصادي لتحقيق التنمية الشاملة.

ويستطيع الجمهور التعامل مباشرة عبر موقع المصرف المتحد. كذلك يستطيع التقدم للحصول علي اي من خدمات المصرف المتحد المتميزة سواء الحلول البنكية التقليدية او المتوافقة مع احكام الشريعة والخدمات الرقمية سواء من خلال فرع المصرف المتحد الموجود بمول ستيلا مارينا امام بوابة مدينة العلمين الجديدة أو عبر الموقع الاليكتروني للمصرف المتحد.