«المصرف المتحد» يطلق مشروع «تمكين» بمدينة سانت كاترين لتشغيل 350 أسرة

أطلق المصرف المتحد، مشروع تمكين أهالي مدينة سانت كاترين بمنطقة جبل التجلي بمحافظة جنوب سيناء لتشغيل 350 أسرة كمرحلة اولي. تحت رعاية محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة واللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين.

يسعي مشروع التمكين الاقتصادي لأهالي مدينة سانت كاترين ومنطقة جبل التجلي إلى تعزيز ريادة الأعمال لتحسين القدرة التنافسية والإنتاجية خاصة في مجال تصنيع المنتجات الزراعية والغذائية والمشغولات اليدوية التي تشتهر بها هذه المنطقة مثل: صناعة استخراج العسل الجبلي وصناعة استخراج وعصر زيت الزيتون وزراعة الاعشاب الطبيعية وزراعة اللوز وصناعة الصابون، وكذلك المشغولات اليديوية بالتطريز السيناوي الشهير وصناعة السبح.

الأمر الذي ينعكس علي القيمة المضافة لتلك المنتجات والعمل على بناء قدرات صغار المزارعين والمصنعين وتقديم الدعم الفني والمادي لهم من خلال ورش عمل لتعليم كيفية إعداد دراسات الجدوي لهذه المشروعات وطرق التعبئية والتغليف وفقا للمواصفات العالمية لضمان جودة المنتج، كذلك أساليب التسويق الحديثة، فضلا عن إتاحة برامج تمويلية مختلفة، وبما يخلق مناخا اقتصاديا أكثر تنافسية.

وتعقيبا على إطلاق مشروع تمكين أهالي مدينة سانت كاترين ومنطقة جبل التجلي, يقول أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد إن المشروع يعمل على توفير حياة كريمة لـ350 أسرة كمرحلة أولي، ما يساهم في ترسخ مبادئ حقوق الإنسان وتعمق الانتماء روح الوطن.

وأضاف أن هذا النموذج من التمكين الاقتصادي ياتي تماشيا مع استراتيجية المصرف المتحد في التنمية المجتمعية المستدامة لعدد من الشرائح المجتمعية المستهدفة خاصة فئة المراة والشباب، مما ينعكس ايجابيا علي فرص تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي للدولة ككل.

وقال أشرف القاضي إن مشروع تمكين أهالي مدينة سانت كاترين ومنطقة جبل التجلي اعتمد علي التنوع في المنتجات والبرامج التمويلية المختلفة والتي تتناسب مع احتياجات أهالي المنطقة من مشروعات صغيرة جدا ومتناهية الصغر، بغرض مساعدتهم علي تطوير مشروعاتهم ومن اجل توفير حياة كريمة للمواطنين وتخفيض معدلات البطاله والفقر.

وأوضح القاضي أن المصرف المتحد أجرى حوارا مجتمعيا موسعا لأهالي مدينة سانت كاترين ومنطقة جبل التجلي، وتمثلت في إقامة عدة جلسات استماع لأهالي المنطقة، بغرض معرفة احتياجاتهم الحقيقية والصعوبات التي تواجههم خاصة عند عملية تسويق منتجاتهم خارج نطاق محافظة جنوب سيناء.

وكان انعكاس هذه الجلسات إيجابيا حيث ساهمت في شعور الفرد بالشراكة المجتمعية المسئولة وأن أفكاره وطموحاته ومشاكله باتت قريبة في الانتهاء من خلال حلول وبرامج حقيقة تنفذ لصالحه، فضلا دورها الفعال في نشر ثقافة ريادة الأعمال والابتكار والإبداع خاصة بين قطاعات الشباب والمرأة لتهيئة المناخ المواتي لتنفيذ وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

واشار اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إلى أن الدولة بجميع اجهزتها تبني سياسة الاستثمار في بناء الإنسان المصري من خلال برامج التأهيل ورفع الكفاءة خاصة للمرأة والشباب والتمكين الاقتصادي للحد من الفقر والبطالة.

وأشاد بجهود المصرف المتحد في هذا الصدد، فالمصرف يعتبر شريك رئيسي في عملية تطوير وتنمية مدينة سانت كاترين والوديان المحيطة بها اقتصاديا واجتماعيا، واهتم المصرف المتحد ببرامج التمكين الاقتصادي لفئات المجتمع في هذه المنطقة، وظهر هذا في مشروع تنمية اهالي سانت كاترين ومنطقة جبل التجلي تحت شعار “تجليات .. تتوارثها الاجيال”

وأضاف اللواء خالد فودة أن المصرف المتحد اهتم بالجانب الاجتماعي، حيث قام بانشاء ملاعب كرة خماسية لتنمية واظهار مواهب الشباب، وتلقي هذه الملاعب اقبالا كبيرا من قبل شباب سانت كاترين ومنطقة جبل التجلي.

وأشار إلى جهود المصرف المتحد لدعم ومساندة أهالي سانت كاترين والوديان المحيطة من خلال حملة اولادنا في عنينا ودعم مستشفي سانت كاترين، وايضا قوافل الاطعام خلال شهر رمضان المعظم وحملة التصدي لانتشار فيروس كورونا.

وقال اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين إن عدد سكان مدينة سانت كاترين بلغ 9 آلاف نسمة وفقا لآخر تعداد سكاني أجري في 2016 الماضي، وتعتبر أكبر محمية طبيعية في مصر. يعمل معظم سكان المدينة بأعمال الزراعة والرعي والخدمات السياحية، وتشتهر المدينة بالسياحة الدينية وسياحة السفاري وتسلق الجبال.

وأشاد بجهود وبرامج المصرف المتحد للتمكين الاقتصادي لأهالي المنطقة خاصة المرأة والشباب والتي ستتم على مراحل بهدف خلق فرص عمل والقضاء على الفقر وتنمية المنطقة المستدامة في العديد من المجالات اهمها الصوب الزراعية.