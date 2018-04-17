المصرف المتحد يطلق محفظة UB الرقمية

سيد بدرأطلق المصرف المتحد، هذا الأسبوع، خدمة محفظة UB الرقمية، أحدث الحلول التكنولوجية المالية بالسوق المصرية، في إطار جهود الدولة والبنك المركزي المصري لتوسيع قاعدة الشمول المالي وفتح آفاق جديدة للمدفوعات غير النقدية.تقدم محفظة UB الرقمية باقة من الخدمات المالية الذكية المتميزة منها: دفع

سيد بدر





أطلق المصرف المتحد، هذا الأسبوع، خدمة محفظة UB الرقمية، أحدث الحلول التكنولوجية المالية بالسوق المصرية، في إطار جهود الدولة والبنك المركزي المصري لتوسيع قاعدة الشمول المالي وفتح آفاق جديدة للمدفوعات غير النقدية.

تقدم محفظة UB الرقمية باقة من الخدمات المالية الذكية المتميزة منها: دفع الفواتير المستحقة– شحن الهاتف المحمول– تحويل الأموال داخليًّا من المحفظة إلى محفظة أخرى– سداد قيمة الخدمات مباشرة من المحفظة– إيداع الأموال في المحفظة خصمًا من الحسابات المصرفية– الاستعلام عن الحركات والمعاملات– سداد كروت الائتمان– شحن البطاقات المدفوعة مقدمًا– الحصول عى كشف حساب إلكتروني- سحب الأموال من المحفظة من خلال التجار الأعضاء.

التكنولوجيا المالية أصبحت المحرك الرئيسي لنمو الاقتصاد القومي وتحقيق الشمول المالي

تعقيبًا على طرح خدمة محفظة UB الرقمية يقول شرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن التكنولوجيا المالية أصبحت المحرك الرئيسي لنمو الاقتصاد القومي ونشر ثقافة الشمول المالي بهدف دعم اقتصاديات الدولة المصرية لما له من دور حيوي في ضم شريحة الاقتصاد غير الرسمي إلى شرايين الاقتصاد القومي، وهو ما يعكس مبادرات المركزي الأخيرة والمهمة.

حزمة خدمات المصرف المتحد الذكية

وأضاف القاضي أن المصرف المتحد يجتهد دائمًا لطرح حزمة من الخدمات التكنولوجية المالية الذكية عبر أجهزة الهاتف المحمول والإنترنت البنكي والمحفظة الرقمية، فضلًا عن خدمات الإنترنت البنكي للشركات، كذلك إدارة السيولة النقدية للشركات بأفضل الطرق لتعظيم العائد.

بالإضافة إلى شبكة واسعة من ماكينات الصراف الآلي والمنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك راجع إلى رؤية واستراتيجية مدعومة باستثمارات ضخمة في مجال البنية التحتية والمنصات الرقمية ومعايير الأمان. الأمر الذي مكّن المصرف المتحد من أن يحتلّ مرتبة متقدمة وسط البنوك بالسوق المصرية في تقديم مثل هذه الخدمات فائقة الجودة.

دراسات سوقية لاحتياجات العملاء

وأعرب أشرف القاضي أننا بالمصرف المتحد نقوم بإجراء دراسات سوقية منتظمة على العملاء واحتياجاتهم البنكية لتحديدها متضمنة العديد من الشرائح المجتمعية بجميع محافظات الجمهورية. ومن خلال البيانات والتحاليل لسلوك العملاء نستطيع أن نتوقع احتياجاتهم من المعاملات البنكية. ومن ثم العمل على ابتكار وتقديم حلول تلبي هذه الاحتياجات بكفاءة عالية.

التكنولوجيا المالية ساحة منافسة جديدة أمام البنوك المصرية

وحول الخدمات المالية التكنولوجية وتنافسية البنوك يشير أشرف القاضي إلى أن نسبة أصحاب الحسابات المصرفية بالبنوك لا تتعدى 33% من البالغين. وهذه النسبة تعني ببساطة أن السوق لم يصل إلى مرحلة التشبع بعد، وأن العملاء يتطلعون إلى مزيد من التطور التكنولوجي.

فالمنافسة بين البنوك حاليًّا لم تعد في منح التمويلات وجذب ودائع على مستوى المنتجات البنكية التقليدية، بل دخلت التكنولوجيا المالية مجال المنافسة، خاصة مع توجه الدولة من خلال المجلس الأعلى للمدفوعات الإلكترونية والاتجاه بقوة نحو ميكنة كل التعاملات المالية الحكومية ونشر الثقافة المالية وأيضًا نشر الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول.

وقد أعلن البنك المركزي المصري في مؤتمر شمال أفريقيا والشمول المالي الذي عُقد بالقاهرة العام الماضي 2017، استراتيجية التحول نحو الاقتصاد الرقمي، كما كشف عن عزمه على تدشين أول بنك رقمي في مصر، بالإضافة إلى إطلاق صندوق الابتكارات وتبنّي المشروع الفائز، خاصة في مجال التكنولوجيا المالية.

فوائد التكنولوجيا المالية

وأوضح أشرف القاضي أن تكنولوجيا الخدمات المالية لها ثلاث نتائج إيجابية على صعيد الاقتصاد القومي والصعيد الاجتماعي.

أولًا: على صعيد نمو حركة التجارة الداخلية

فمحفظة UB الرقمية تسهم في نمو التجارة الرقمية للمؤسسات والتجار والمستهلكين، فضلًا عن الإسراع في توجه مصر نحو اقتصاد غير نقدي والقضاء على ظاهرة الكاش، إلى جانب ميكنة المدفوعات الإلكترونية وتسديد الفواتير عبر الهاتف المحمول في أسرع وأقصر وقت وبأمان تام. ويسهم في دمج الاقتصاد الموازي بالرسمي.

ثانيًا: على صعيد التجزئة المصرفية

تسهم المحفظة في زيادة الطلب على خدمات التجزئة المصرفية والخدمات التمويلية، كذلك نشر الخدمات البنكية وتحقيق الشمول المالي والتيسير على العملاء والوصول لفئات جديدة من غير المتعاملين مع البنوك وتحفيزهم على التعامل مع الجهاز المصرفي، مما يسهّل عليهم عرض باقي الخدمات والمنتجات البنكية والتمويل.

ثالثًا: على الصعيد الاجتماعي

تسهم محفظة UB الرقمية في زيادة إنتاجية العاملين بالمصرف ورفع الكفاءة التشغيلية من خلال نشر المعرفة الرقمية مما يسهّل خدمة العملاء وفق معايير الجودة العالمية.