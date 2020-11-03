المصرف المتحد يطلق خاصية الدفع اللاتلامسية عبر الصراف الآلي والبطاقات البنكية

أطلق المصرف المتحد خاصية الدفع اللاتلامسي عبر جميع بطاقاته المصدرة ايضا من خلال أكثر من 220 ماكينة صراف آلي تغطي جميع أنحاء الجمهورية.

قال أشرف القاضي رئيس المصرف المتحد إن جهود المصرف مستمرة لتحسين وتطوير جميع الخدمات الرقمية لتلبية احتياجات المواطن المصري المعاصر وغرز الثقافة المالية الالكترونية لتوسيع قاعدة الشمول المالي والوصول لمجتمع غير نقدي.

مما يساهم في تعظيم العائد القومي والقضاء علي الفساد. فضلا عن تيسير عمليات التجارة داخليا وخارجيا وتشجيع الاستثمارات المحلية والعالمية.

وأعرب القاضي أن المصرف المتحد كان من أوائل البنوك التي أطلقت خاصية البطاقات اللاتلامسية في مارس 2020 الماضي.

وجاءت هذه الخطوة استمرارا لمسيرة التحسين والتطوير لمنظومة الدفع الالكتروني التي يقدمها المصرف المتحد بالسوق المصرية.

وأوضح القاضي أن سوق المدفوعات الإلكترونية يشهد نموا كبيرا عالميا، والسوق المصرية انعكاس لآليات السوق العالمية، فضلا عن أن المجتمع المصري يمثل قوى شرائية كبيرة.

وأدى إلى زيادة الطلب السوقي علي إصدارات البطاقات بأنواعها المختلفة سواء البطاقات المدينة أو البطاقات الائتمانيه التقليدية أو المتوافقة من أحكام الشريعة الإسلامية والتى يتميز بها المصرف المتحد.

بالإضافة إلى البطاقات المدفوعة مقدماً بأنواعها المختلفة سواء العادية وأيضا بطاقات المرتبات.

وأضاف القاضي أن جميع هذه العوامل أدت إلى زيادة الطلب على نقاط الدفع الإلكتروني وماكينات الصراف الآلى وتزويد ماكينات الصراف الآلي بخاصية الدفع عن بعد أو اللاتلامسية.

مما يساهم في فتح قنوات دفع جديدة للمواطنين لدي البنوك والجهات الحكومية والمتاجر والوحدات الحسابية. وذلك وفقا للإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشار أحمد حلمي رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات إلى أن عمليات الدفع اللاتلامسية تستخدم الخدمات التكنولوجية اللاسيلكية قصيرة المدي لإتمام معاملات الدفع بصورة آمنة وسريعة.

وذلك من خلال البطاقة التي تكون مزودة بشريحة هوائية قريبة المدي تسمح بتنفيذ عملية الدفع المطلوبة، وتكون ماكينة الصراف الآلي مزودة بإمكانية الدفع اللا تلامسية مع ضرورة وجود وسيلة اتصال لاتلامسية في نفس الوقت.

وتتميز هذه الخاصية بالبعد عن التدخل بشري أو احتكاك بالأسطح، كذلك الأمان التام عند الاستخدام وفقا لاحدث منظومات الجودة الدولية.

كما تسمح هذه الخاصبة بالتعامل علي مبالغ بسيطة او كبيرة،وذلك في اي وقت ومن اي مكان، فضلا عن السرعة الفائقة عند إجراء أي عملية دفع.

وأعرب أحمد حلمي ان الواقع الجديد والذي فرض نفسه بعد أزمة انتشار فيروس كورونا أدى إلى تغيرات جزرية في سلوك للعملاء الأمر الذي سيبني مزيد من الثقة لدى العملاء في مجال المدفوعات الرقمية باستخدام خاصية الدفع اللاتلامسية.