المصرف المتحد يطلق حملة توعية في فروعه بمخاطر «كورونا»

أعلن المصرف المتحد عن تدشين حملة توعية تتضمن 18 إجراءً وقائيًا احترازيًا ضد فيروس كورونا المستحدث في فروعة الـ64 التي تغطي جميع أنحاء الجمهورية، حرصًا على سلامة فريق العمل والعملاء بجميع أنحاء مصر.

تتضمن حملة التوعية نشر حزمة من الإرشادات للتعريف بالفيروس وأغراضه، وطريقة انتشار العدوى، كذلك الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالمرض.

واستخدم المصرف وسائل الإعلام المباشرة وغير المباشرة، سواء مرئية عن طريق شبكة الشاشات الداخلية بالفروع، وأيضًا من خلال أكثر من 200 ماكينة صرآف آلي منتشرة بجميع انحاء الجمهورية، فضلا عن موقع المصرف المتحد علي شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) وعلي صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى وسائل الإعلام المقروءة من صحف ومجلات ومواقع إخبارية واقتصادية واجتماعية إلكترونية.

18 إجراءً وقائيًا

وتضمن الحملة 18 إجراء وقائيًا، لتجنب الإصابة بالفيروس وهي: تجنب السفر خاصة لاسيما إلبلاد المسجل بها إصابات، والمداومة غسل اليدين جيدا بالماء والصابون والمواد المطهرة بنسب تركيز 70%، واستخدام المطهرات في الارضيات بنسب تركيز عالية، واستخدام المناديل الورقية عند السعال والالتزام بتغطية الانف والفم لمرة واحدة، عدم ملامسة العينين والانف والفم باليد قدر المستطاع، تطهير الأسطح والأدوات المستخدمة بشكل منتظم.

بجانب ارتداء الكمامات في اماكن التجمعات، الحرص على اتباع العادات الصحية بالتوازن الغذائي والنشاط البدني واخذ قسط كاف من النوم والاكثار من الفواكة والخضراوات الطازجة والسوائل، تجنب التعامل المباشر مع الحيوانات، وتجنب الاحتكاك بالمصابين، المحافظة على النظافة العامة، مراجعة الطبيب عند الإصابة بالانفلونزا وخصوصا حال ظهور بعض الاعراض التي قد تتشابه مع الفيروس، الابلاغ فورا عن اي اشتباه لظهور اي حالة تتشابه بها الاعراض مع الفيروس، العائدون من خارج البلاد خصوصا من رحلات الحج والعمرة فحصهم قبل اختلاطهم بالمخالطين، البقاء في المنزل طول فترة المرض.

كما شددت الحملة على ضرورة تناول الأدوية التي تعمل على خفض حرارة المصاب، وكذلك التي تعمل على تسكين الألم مع استشارة الطبيب، وتجنب التواجد في الأماكن المزدحمة، واستخدام سجادة خاصة عند الصلاة بالمساجد.

هذا فضلًا عن التوعية بالإعلان عن موقع وحدة وزارة الصحة والسكان والمخصص لفيروس كورونا www.care.gov.eg وايضا رقم الخط الساخن 105 لوزارة الصحة.