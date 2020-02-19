المصرف المتحد يطلق تحديثًا للمحفظة الرقمية ويضيف QR Code وطلب الدفع R2P

أطلق المصرف المتحد أحدث نسخة من المحفظة الذكية UB الرقمية، وذلك بعد إدخال خاصية استخدام رمز الإجابة السريع QR Code Scan، وخدمة طلب الدفع Request to Pay.

ويأتي ذلك في إطار سعي المصرف المتحد المستمر نحو تطوير التطبيقات الإلكترونية للقنوات الرقمية، وطرق الدفع والخدمات الإلكترونية.

وقال أشرف القاضي، رئيس مجلس الإدارة، إن هذه النسخة المحدثة من محفظة UB الرقمية تهدف إلى تمكين العملاء من الدفع للتجار مباشرة في أقل وقت وفي أي مكان داخل مصر دون عناء استخدام طرق الدفع التقليدية أو استخدام الكاش مما يقلل من الفساد.

وأشار القاضي إلى أن المصرف المتحد أطلق محفظة UB الرقمية عام 2018، وهذه النوعية من الخدمات تلقي قبولا كبيرا لدى الكثير من التجار؛ لأنها تقلل التعاملات المالية، وتسهم في خفض تداول الكاش وتحقيق الشمول المالي.

كما تساهم هذه خدمة QR Code في تمكين العميل من تحويل النقود أو خصمها من حساب العميل مباشرة، وإضافتها لحساب التاجر أو البنك مما يساهم في عملية الاستغناء عن الكاش.

وأضاف القاضي أن أشهر ملامح عام 2019 الماضي و2020 الحالي هو منافسة البنوك علي تقديم خدمات الإلكترونية التي تتمتع بجودة عالية بالسوق المصري مما يصب في صالح العميل وكسب أعلى درجات رضائه.

5 محاور تدعم التحول الرقمي في مصر

وأعلن القاضي أن هناك 5 مؤشرات رئيسية تدعم عملية التحول الرقمي في مصر وهي تطوير ثقافة العملاء نحو تقليل استخدام الكاش، ونمو عدد الحسابات البنكية خاصة مع إطلاق البنك المركزي المصري حملات الشمول المالي، وارتفاع نسبة الشباب واقبالهم علي استخدام طرق الدفع والخدمات الإلكترونية.

هذا بالإضافة إلى انتشار المحمول بشكل كبير، ونمو حجم التجارة الإلكترونية في مصر والتي سجلت 5 مليارات دولار عام 2017 وسط توقعات بمضاعفاتها لتصل إلي 20 مليار دولار عام 2021.

محفظة UB الرقمية أفضل منتج رقمي لعام 2019

جدير بالذكر، أن محفظة UB حصدت جائزة أفضل منتج رقمي لعام 2019 من مجلة انترناشونال فينانس IMF الإنجليزية.

وتتميز المحفظة بالمرونة العالية والقدرة على جذب شريحة كبيرة من المجتمع خاصة فئة الشباب، وتقدم باقة من الخدمات المالية المتميزة منها: السداد الإلكتروني للفواتير المستحقة – شحن الهاتف المحمول – إيداع الأموال في المحفظة خصما من الحسابات المصرفية – الاستعلام عن الحركات والمعاملات – سداد كروت الائتمان – شحن البطاقات المدفوعة مقدما – الحصول علي كشف حساب بنكي الكتروني – سحب الاموال من المحفظة – سداد قيمة الخدمات مباشرة من المحفظة، فضلا عن تحويل الأموال.