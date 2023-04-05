المصرف المتحد يطلق النسخة الثانية من «العيلة الكبيرة» وينظم أكبر مائدة إفطار تفاعلية وافتراضية

أطلق المصرف المتحد، أمس، النسخة الثانية من «إفطار العيلة الكبيرة» أكبر مائدة إفطار تفاعلية وافتراضية نظمها المصرف لـ 1740 موظفا من فريق عمله ب18 محافظة على مستوى الجمهورية.

وشارك فريق عمل المصرف المتحد من الـ 68 فرعا وال3 مراكز رئيسية في ال18 محافظة في حفل إفطار جماعي، وذلك عن طريق بث مباشر بين ال18 محافظة باستخدام خاصية الفيديو كونفرنس وربطهم بالقاهرة في آن واحد وعلى مدار 5 ساعات متواصلة.

وقُسمت ال18 محافظة إلى 6 مواقع رئيسية هي: القاهرة والجيزة – الإسكندرية ومرسى مطروح – الدلتا ووجع بحري والمنصورة والصعيد في المنيا وسوهاج وأسيوط؛ ليتم نقل بصورة سلسة عملية التفاعل بالصوت والصورة بين فريق العمل كله دون الالتفاف إلى المسافات.

في بداية كلمته، وجه أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد التحية والتقدير لفريق عمل المصرف، معربًا عن فخره بهذا الفريق المتفاني والمخلص في العمل وإيمانه بأهمية التطوير المستمر والتحسين من أجل تحقيق مكانة متميزة للمؤسسة بالسوق.

وأضاف أن

رفاهية فريق العمل

المتحد استطاع النمو بحجم أعماله المصرفية على كافة المستويات مثل: التمويلات بمختلف انواعها سواء للأفراد والشركات من تمويلات مشتركة للمشروعات القومية الكبرى أو تمويلات للشركات الكبري أو الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر أو أفراد، فضلًا عن إطلاق العديد من الخدمات البنكية والحلول الرقمية التي تناسب احتياجات العملاء الحالية وتطلعاتهم في المستقبل.

وأعرب القاضي أن المصرف المتحد يعمل وفق منظومة عمل ترتكز علي تحقيق مبادئ الرفاهية لفريق العمل؛ من خلال رفع القدرات الابتكارية والإبداعية كأحد العناصر الأساسية لعملية التطوير المؤسسي.



وأضاف أن هذا الأمر انعكس على تحسين المنتجات والتطوير للخدمات المقدمة للعملاء بشكل عام. كذلك رفع قدرة المؤسسة علي المنافسة بالسوق. وأيضًا سرعة التكيف مع الأحداث المحلية والعالمية الاقتصادية، فضلا عن تعميق ثقافة العمل بروح الفريق كأحد أهم مفاتيح النجاح، وذلك تحت شعار ” فريق عمل واحد .. مستقبل واعد” الأمر الذي يعزز الشعور بالولاء والانتماء للمؤسسة، ويساهم في رفع الإنتاجية وضمان إنجاز المهام مع توفير فرص استثنائية ومتميزة للتعلم والتطوير.

التكنولوجيا والخدمات المصرفية

وأشاد بما تم تحقيقة علي مدار السنوات الماضية من إنجازات كبيرة تحسب لهذا الفريق الناجح في كافة التخصصات المصرفية والتقنية، لافتًا إلى أهمية حشد الجهود والاستعداد في الفترة القادمة لمزيد من النجاحات والإنجازات والفقزات خاصة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية.

وأعرب اشرف القاضي أن التكنولوجيا الحديثة ساهمت في تقريب المسافات وجعلت التواصل بين البشر سهل وأبسط في زمن اقل بكثر رغم بعد المسافات.

وأكد على ضرورة التواصل الفعال خاصة بين فريق العمل الأمر الذي يكسب مهارات عديدة ويزيد من الثقة بالنفس والقدرة على تحقيق الاهداف وتعظيم الأرباح.

وأعرب فرج عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الإدارة، أن المصرف المتحد استثمر في البنية التحتية التكنولوجية ليقدم للعملاء حزمة من المنتجات الرقمية عالية الجودة تعمل بكفاءه فائقة لتستوعب احتياجات العملاء الحالية من الخدمات الرقمية.

وتابع: “كذلك تتم عملية تحديث وتطوير مستمرة لتتوافق هذه الخدمات والحلول البنكية الرقمية مع أحدث معايير الجودة المصرفية العالمية، مؤكدًا علي الدور المتميز الذي يقوم به المصرف المتحد وفريق عمله في توعية العملاء بأهمية الحلول المالية الرقمية”.

التنمية الشاملة

أوضحت نيفين كشميري، نائب العضو المنتدب، أن المصرف المتحد يعمل بأجندة وطنية هدفها الأول تعظيم العائد التنموي لتحقيق التنمية الشاملة.

وأشارت إلى تميز المصرف المتحد وفريق عمله في مد جسور التواصل المباشر والوثيق مع جموع العملاء المنتشرين بجميع انحاء الجمهورية؛ وذلك لمعرفة احتياجاتهم الحالية والمستقلبية من الحلول البنكية سواء الرقمية أو البنكية.

وتابع: ومن هنا تكون هندسة المنتجات المصرفية المتميزة سواء التقليدية أو المتوافقة مع أحكام الشريعة لتلبي احتياجات العملاء وعلي مدار الساعة بمنتهي آمان وبجودة عالية.

ومن جانبه، أوضح معتز القصبي، نائب العضو المنتدب، أن الإنسان هو الثروة الاقتصادية الأولي لأي مجتمع وأساس تقدمه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لهذا تحرص إدارة المصرف المتحد علي تنمية العناصر البشرية لديها.