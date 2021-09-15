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المصرف المتحد يطلق الحملة القومية لتطعيم موظفيه ضد كورونا في 67 فرعا

بمناسبة إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
فاطمة إمام 2:53 م, الأربعاء, 15 سبتمبر 21 2:53 م, الأربعاء, 15 سبتمبر 21

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أعلن المصرف المتحد اليوم إطلاق فعاليات الحملة القومية لتطعيم الكوادر المصرفية من فريق عمله بـ 67 فرعا والمراكز الرئيسية المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية ضد فيروس كورونا، وذلك تحت رعاية البنك المركزي المصري ووزارة الصحة والسكان وإشرافها الكامل.

وقال أشرف القاضي رئيس المصرف المتحد في تصريحات له: إن القطاع المصرفى بقيادة البنك المركزي المصري لعب دورا أساسيا فى مواجهة جائحة كورونا منذ اندلاعها. من خلال ابتكار مجموعة متنوعة من الآليات المصرفية والاقتصادية والاجتماعية للتصدي لآثار الجاحة السلبية والتخفيف عن كاهل المواطن.

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وأشار القاضي إلى اهتمام القيادة السياسية والبنك المركزي المصري، بتطعيم الكوادر المصرفية في إطار الحرص الكامل على تقليل نسب الإصابة والحفاظ على الصحة وبالتالي عودة الحياة إلى طبيعتها.

  كذلك المضي قدما في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية العاملين والعملاء والمواطنين على حد سواء.. فضلا عن دعم المنظومة الصحية بهدف تقويتها باعتبارها أحد أعمدة التنمية المستدامة.. بالإضافة إلى مساندة المنظومة الاجتماعية ومد مظلة التكافل والحماية من خلال توجيه الدعم لصندوق تحيا مصر وعدد من مؤسسات المجتمع المدني لمحاربة الآثار الاجتماعية للجائحة.

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وأوضح القاضي أن استراتيجية المصرف المتحد بنيت على أساس الاهتمام بالعنصر البشري الاستثمار في تنمية الأصول البشرية وتمكينها صحيا وتأهيلها مهنيا للعمل المصرفي وآلياته وفقا لمعايير الجودة المصرفية العالمية.

 ومن هنا كانت استجابة المصرف المتحد سريعة للحملة القومية لتطعيم الكوادر المصرفية من فريق عمله ضد فيروس كورونا.. فضلا عن استمرار حملات التوعية الداخلية حول كيفية الحفاظ على الصحة العامة والالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية.

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بقلم فاطمة إمام

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