المصرف المتحد يضخ 960 مليون جنيه ضمن مبادرة التمويل العقاري

أعلن أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد أن المصرف يقدم برامج التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل في 28 محافظة من محافظات الجمهورية بحجم تمويل بلغ 960 مليون جنيه لعدد 7400 عميل؛ في إطار توجيهات رئيس الجمهورية ومبادرات البنك المركزي المصري بإتاحة 100 مليار جنيه لتمويل وحدات سكنية لإسكان محدودي الدخل بعائد تنافسي وعلى مدد طويلة تصل إلى 30 سنة.

وقال القاضي إن المصرف المتحد يضع ضمن أولوياته محافظات الصعيد ومدن المجتمعات العمرانية الجديدة بهدف زيادة معدلات التنمية والتشغيل، ويقوم بمنح برامج التمويل العقاري في عدد من محافظات الوجه البحري والدلتا.

وأضاف أن برامج التمويل العقاري المتميزة للمصرف المتحد تأتي في 8 من محافظات الصعيد وهي : الفيوم – بني سويف – المنيا – اسيوط – سوهاج – قنا – الاقصر – اسوان.

وذكر أن المصرف المتحد يقدم أيضًا خدمات التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل في 4 محافظات بمنطقة القناة وهم: بورسعيد – السويس – الاسماعيلية والبحر الاحمر. فضلا عن 9 مدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة هم: 6 اكتوبر – العاشر من رمضان – العبور – الشروق – بدر – برج العرب – النوبارية – دمياط الجديدة ومدينة العلمين الجديدة. كذلك 7 محافظات بمنطقة الوجة البحري والدلتا وهم : المنوفية – الغربية – البحيرة – كفر الشيخ – الشرقية – الدقهلية – القاهرة.

وأشاد اشرف القاضي بجهود الدولة المصرية نحو تنظيم سوق الاستثمار العقاري وإنعاش آلياته بهدف تحقيق التوسع العمراني والقضاء علي العشوائيات وبناء النموذج الحضاري للمعمار المصري، الأمر الذي يساهم في تحسين حياة المواطن المصري خاصة الفئات الأولى بالرعاية من محدودي ومتوسطي الدخل، وهذه خطوات هامة وضرورية للتنمية المستدامة وتعظيم ثروة المواطن.

أبعاد التمويل العقاري الاقتصادية والاجتماعية

وأوضح القاضي أن تاثير خطط التنمية وبالاخص لقطاع التمويل العقارى له ابعاد كثيرة أهمها البعد الاقتصادي والاجتماعي.

فالبعد الاقتصادي: يتمثل في توسيع الاستثمارات في المجال العقاري والذي يعد احد اهم المحركات لقاطرة التنمية المصرية. وذلك لانه يرتبط بشكل مباشر وغير مباشر باكثر من 35 صناعة. فضلا عن اسهاماته في توسيع قاعدة الشمول المالي ودعم خطط الدولة والمركزي نحو التحول لمجتمع غير نقدي ودمج الاقتصاد الغير رسمي بعجلة الاقتصاد الرسمي والتنمية الشاملة والمستدامة.

أما البعد الاجتماعي فيتمثل في زيادة معدلات التشغيل والقضاء علي البطالة والتوسع العمراني. فضلا عن تنمية ثروة المواطن من خلال سكن مناسب يتناسب مع إمكانياته، والمساهمة في إقامة وتنمية المجتمعات الجديدة وفق أسس حضارية وبنية تحتية تساهم في رضاء المواطن.

وأشار أشرف القاضي إلى أن المصرف المتحد يعد من أوئل البنوك التي شاركت في مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري لإسكان محدودي ومتوسطي الدخل والتي تصب في مصلحة المواطن تنفيذا لسياسة الدولة المصرية نحو تحسين مستوى معيشة المصريين.

وأضاف أن مبادرات البنك المركزي المصري العديدة ساهمت في دخول شرائح جديدة من العملاء وهم محدودي الدخل فهذه الفئات هي الأحق بالرعاية مما ساعد علي زيادة قاعدة الشمول المالي، ويحتل المصرف المتحد المرتبة الثامنة وسط البنوك المقدمة للخدمة في فئات محدودي الدخل.

وطرح المصرف منتج تمويل عملية تحويل المنازل والمؤسسات للعمل بطاقة الشمسية في مطلع هذا العام كقيمة مضافة لتشجيع المواطنين علي استخدام الطاقة النظيفة كبديل للطاقة المتعارف عليها حاليا. فضلا عن حزمة الحلول والخدمات الرقمية والتي تيسر عليهم إجراء جميع تعاملاتهم المالية من المنزل بدون جهد وفي اقل وقت مثل : خدمة الانترنت البنكي وخدمة المحفظة البنكية وخدمة الموبايل البنكي وايضا خدمة الصراف الآلي. وتعمل هذه الخدمات بكفاءة عالية وعلى مدار الساعة 7 ايام في الاسبوع.