المصرف المتحد يضخ 220 مليون جنيه لصالح الكهرباء

سهير محمدوافق المصرف المتحد على المشاركة بقيمة 220 مليون جنيه، فى تمويل مشترك يتولى ترتيبه البنك الأهلى، وبنك مصر، لصالح الشركة القابضة للكهرباء، والمصرية لنقل الكهرباء التابعة، بإجمالى 37.4 مليار جنيه.يتوزع القرض على الشركة القابضة للكهرباء بقيمة 19.4 مليار جنيه، فيما تحصل المصرية لنقل ال

سهير محمد

وافق المصرف المتحد على المشاركة بقيمة 220 مليون جنيه، فى تمويل مشترك يتولى ترتيبه البنك الأهلى، وبنك مصر، لصالح الشركة القابضة للكهرباء، والمصرية لنقل الكهرباء التابعة، بإجمالى 37.4 مليار جنيه.

يتوزع القرض على الشركة القابضة للكهرباء بقيمة 19.4 مليار جنيه، فيما تحصل المصرية لنقل الكهرباء على نحو 18 مليار جنيه.

وحصل المصرف المتحد على جزء من حصة البنك الأهلى، البالغة 12.2 مليار جنيه، ومن المقرر توجيه 18 مليار جنيه من قيمة القرض الذى يعد الأكبر لقطاع الكهرباء، لتنفيذ خطة تطوير شبكات النقل على مدار عامين، بينما سيتم توجيه الحصة المتبقية البالغة نحو 19.4 مليار جنيه لشبكات التوزيع، بهدف تحديث منظومة النقل، التى تشمل توسيع وإنشاء 15 محطة جهد 500/220 ك.ف، خلال 3 سنوات. تصل مدة القرض إلى 15 عامًا، تتضمن 3 أعوام تمثل الفترة المتاحة لقيام قطاع الكهرباء بسحب التمويل، على أن يتم السداد على 12 عامًا، بضمان وزارة المالية. وكانت 5 بنوك، هي: الأهلى المصرى، ومصر، وكلاء التمويل والمرتبين الرئيسيين، وبنوك التجارى الدولى CIB، والعربى الأفريقى الدولى، وقطر الوطنى الأهلى كمرتبين للقرض، قد وقعوا عقود التمويل مع الشركة القابضة لكهرباء مصر، والشركة المصرية لنقل الكهرباء التابعة لها، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. ويشارك فى القرض بنك القاهرة بقيمة 3 مليارات جنيه، والبنك المصرى لتنمية الصادرات، بقيمة مليار جنيه من حصة البنك الأهلى.

كانت وزارة الكهرباء قد قدرت استثماراتها المستهدفة فى الربع الأول من العام الجارى بنحو 37 مليار جنيه، تتوزع بين شبكات النقل والتوزيع، بهدف خفض معدلات الفقد، وتطبيق منظومة الشبكات الذكية على مستوى الجمهورية.