المصرف المتحد يضخ 1.6 مليار جنيه فى المشروعات الصغيرة

■ القاضى: طرح حزمة منتجات إلكترونية للشركات.. قريباًسهير محمدضخ المصرف المتحد، المملوك للبنك المركزى، نحو 1.6 مليار جنيه فى مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الـSMEs منذ إطلاقها عام 2016.قال أشرف القاضى، رئيس البنك، فى تصريح لـ«المال»، إن هذه القروض تمثل %15.5 من إجمالى محفظة الا

■ القاضى: طرح حزمة منتجات إلكترونية للشركات.. قريباً

سهير محمد

ضخ المصرف المتحد، المملوك للبنك المركزى، نحو 1.6 مليار جنيه فى مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الـSMEs منذ إطلاقها عام 2016.

قال أشرف القاضى، رئيس البنك، فى تصريح لـ«المال»، إن هذه القروض تمثل %15.5 من إجمالى محفظة الائتمان البالغة 10.5 مليار جنيه، مؤكدا أن مصرفه يولى أهمية كبيرة لهذا القطاع.

وأطلق «المركزى» مطلع 2016، مبادرة لتعزيز فرص تمويل الشركات الصغيرة، معلنا أنه سيضخ 200 مليار جنيه لدعم تلك المشروعات بسعر فائدة لا يزيد على %5 سنويًّا، مشيرا إلى أن البرنامج يعمل على توفير السيولة لنحو 350 ألف شركة سنويا، ويساعد على إيجاد فرص عمل لنحو 4 ملايين مواطن.

وشملت «المبادرة» التزام البنوك بزيادة محفظة القروض، والتسهيلات الائتمانية المباشرة، وغير المباشرة، للشركات الصغيرة جدًّا، والصغيرة، والمتوسطة، بحيث لا تقل عن %20 من إجمالى التسهيلات الائتمانية للبنك، خلال 4 أعوام من صدور التعليمات.

وفى سياق متصل، أشار «القاضى» إلى أن مصرفه سيطرح شهادة ادخارية مدتها 3 سنوات، تقدم نوعين من العائد: متغير مرتبط بالكوريدور، وآخر ثابت، مضيفا: «ننتظر موافقة البنك المركزى لطرحها».

وتابع: «تم تحديد سعر الفائدة عليها فى ظل التوقعات بقيام المركزى بخفض أسعار الفائدة التى تمت بالفعل فى الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية بواقع %1».

وكان «المركزى» قد خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض والعمليات الرئيسية للبنك المركزى بنسبة %1 لتصل إلى %16.75 و%17.75، و%17.25 مساء الخميس الماضى.

وعلى الجانب الآخر، قال رئيس المصرف المتحد، إن مصرفه يستعد لطرح حزمة منتجات بنكية إلكترونية للشركات، منها إدارة الأموال، وذلك فى إطار توسع البنك فى تقديم الحلول البنكية المتنوعة للعملاء، وتم إطلاق المحفظة البنكية الإلكترونية والإنترنت البنكى والموبايل بانكينج.

يشار إلى أن المصرف فعّل مؤخرا المحفظة الإلكترونية، التى تسمح للعملاء بإجراء جميع المدفوعات الخاصة، مثل فواتير الموبايل والتليفون الأرضي، والكهرباء، والمياه، وتجديد رخص السيارات والتبرع للجهات الخيرية، من خلال الهاتف المحمول دون الذهاب للبنوك.