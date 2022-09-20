«المصرف المتحد» يصل بعدد البطاقات المدفوعة مقدما إلى 100 ألف

بلغ عدد البطاقات المدفوعة مقدمًا المصدرة عبر المصرف المتحد نحو 100 ألف، حتى منتصف سبتمبر 2022.

قال أشرف القاضى، رئيس المصرف المتحد ، إن هناك إقبالا كثيفا على أدوات الدفع الرقمية، كما أن هناك وعيا متناميا حول استخدام الأدوات المصرفية الحديثة، لا سيما بعد المبادرات التى يطلقها البنك المركزى فيما يتعلق بالشمول المالى.

وأضاف «القاضى»، فى تصريحات خاصة لـ «المال»، أن جائحة «كورونا» سرّعت من استخدام أدوات الدفع الرقمية، مثل «الموبايل بانكينج» والمحافظ الإلكترونية.

وارتفع إجمالى عدد البطاقات المدفوعة مقدما بالبنوك إلى 28.274 مليون بنهاية يونيو 2022، مقابل 26.068 مليون فى ديسمبر 2021.

يُشار إلى أن عدد البطاقات المدفوعة مقدمًا فى أكبر 10 مصارف محلية سجل نحو 21.524.847 مليون بنهاية يونيو 2022، وفقًا لتقرير حديث صادر عن البنك المركزى.

كما أظهر التقرير تسجيل عدد بطاقات الخصم فى أكبر 10 بنوك نحو 19.526.035 مليون بطاقة، بنهاية يونيو الماضى.

وبلغ عدد بطاقات الائتمان فى الفترة المذكورة نحو 3.822 مليون، مقارنة مع 3.379 مليون بنهاية يونيو 2021.

وحقق المصرف المتحد صافى أرباح قبل الضرائب بلغ 1.5 مليار جنيه خلال عام 2021، ونحو 1.140 مليار بعد الضرائب.

وأظهرت نتائج أعمال المصرف المتحد نموًا ملحوظًا فى حجم الودائع، سواء المعاملات المالية التقليدية أو المتوافقة مع أحكام الشريعة، خاصة فى مجال التجزئة المصرفية، وسجلت الودائع نحو 45 مليارا بنهاية 2021، بزيادة قدرها %20 مقارنة بعام 2020، وبلغت محفظة القروض نحو 19.5 مليار جنيه، بزيادة %23.4.