المصرف المتحد يصدر شهادة دولارية جديدة بفائدة %5 خلال أيام

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن المصرف المتحد يستعد لاطلاق شهادة ادخار دولارية جديدة بفائدة %5 سنويا.

وقالت المصادر – فى تصريحات لـ«المال» – إن مدة الشهادة الجديدة ثلاث سنوات، ومن المنتظر أن يتم طرحها خلال الأسبوع الجارى.

كان أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، قال، فى تصريحات سابقة لـ «المال»، إن مصرفه يستعد لرفع العائد على الشهادات بالعملة الأمريكية، فيما لم يفصح عن أى تفاصيل عنها.

وقرر عدد من البنوك، مؤخرًا، رفع العائد على الشهادات الدولارية لتصل إلى نحو %5.5 بدلًا من %2.25 وذلك بعد اجتماع محافظ البنك المركزى حسن عبد الله مع مسئولى الخزانة فى البنوك، والذى تمت خلاله مناقشة إعادة تسعير الأوعية الادخارية بالنقد الأجنبي، خاصة الودائع والشهادات بالدولار.

وكان البنك الأهلى المصرى قرر رفع العائد على الشهادة الذهبية الجديدة لمدة 3 سنوات لتصل إلى %5.30 سنويًا و%5.25 نصف سنوى و%5.20 ربع سنوى و%5.15 شهريًا وبحد أدنى 500 دولار ومضاعفاتها.

وطرح البنك أيضًا شهادة أهل مصرالدولارية ذات أجل 5 سنوات بعائد يصل إلى %5.15 سنويا، و%5.10 نصف سنوى، و%5.05 ربع سنوى و5 شهريا.

كما قرر بنك مصر رفع العائد على شهادات الثبات الدولارية لمدة 3 سنوات لتصل إلى %5.30 سنويا، و %5.25 نصف سنوى و%5.20 ربع سنوى %5.15 شهريا بحد أدنى 100 دولار ومضاعفاتها.

وارتفعت أسعار العائد على شهادات الثبات الدولارية أجل 5 سنوات لتصل إلى %5.15 سنويا و%5.10 نصف سنوى و %5.05 ربع سنوى و5 شهريا بحد أدنى 100دولار ومضاعفاتها.

وأظهرت تقارير حديثة صادرة عن البنك المركزى المصرى ارتفاع إجمالى الودائع بالعملة الأجنبية إلى نحو 898.6 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى مقابل 882 مليار بنهاية أغسطس .

وكشف التقريرعن وصول الودائع تحت الطلب بالعملة الأجنبية إلى 245.2 مليار جنيه مقابل 241.1 مليار خلال فترة المقارنة.