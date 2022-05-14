المصرف المتحد يشارك في قرض «القناة للسكر» البالغ 12.5 مليار جنيه

أكد أشرف القاضي رئيس المصرف المتحد أن شركة القناة للسكر فى مقدمه المشروعات القومية الكبرى وواحدة من أكبر المشروعات الصناعية والزراعية فى مصر، في تعقيب مباشر حول مشاركة المصرف المتحد والبنك الأهلى المصرى وتسعه بنوك في تحالف وطني لتمويل مشترك بقيمة 12.5 مليار جنيه لصالح شركة القناة للسكر.

وأضاف القاضي أن المشروع يأتي ضمن توجه ودعم القيادة السياسية لتعظيم قطاع المشروعات التنموية فى مصر، خاصة فى الصعيد، الأمر الذى يدعم التنمية الشاملة والنهوض الاقتصادي للدولة المصرية.

ويضم المصنع أكبر صومعة للسكر فى العالم بطاقة تخزينية تبلغ 417 ألف طن، وأن إنتاج المصنع سوف يسهم فى تحقيق مصر للاكتفاء الذاتى من السكر خلال عام 2023 مما يقلل فاتورة الاستيراد والعملة الأجنبية التى تتحملها الدولة.

وأكد القاضى حرص المصرف المتحد علي المشاركة فى القروض المشتركة وتقديم التمويلات والدعم للمشروعات الاقتصادية الحيوية والتنموية، خاصة فى المشروعات الزراعية فى ضوء رؤية القيادة السياسية لمشروع المليون فدان.