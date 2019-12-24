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المصرف المتحد يشارك في تمويل 2.9 مليار جنيه لصالح مجموعة بشاي للصلب

ضمن تحالف مصرفي
سيد بدر 5:17 م, الثلاثاء, 24 ديسمبر 19 5:17 م, الثلاثاء, 24 ديسمبر 19

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وقع المصرف المتحد، عقد تمويل مشترك متوسط الأجل بقيمة 2.9 مليار جنيه، تحت قيادة بنك مصر، بصفته المرتب الرئيسي وضامن التغطية ومسوق ووكيل التمويل وبالمشاركة كمرتب رئيسي بتحالف مصرفي لتمويل الحد الاستراتيجي للمخزون اللازم لتشغيل خطوط إنتاج الشركة المصرية للحديد الإسفنجي والصلب مجموعة بشاي للصلب.

شمل التحالف “بنك القاهرة” و”البنك الأهلي المصري” بصفتهم المرتبين الرئيسين وضامني التغطية ومسوقي التمويل، و”بنك HSBC” و”المصرف المتحد” و”البنك المصري لتنمية الصادرات” بصفتهم المرتبين الرئيسيين.

وحضر من المصرف المتحد، نيفين كشميري، نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال، ألبير نسان، رئيس تمويل القروض المشتركة، وفريق عمل القروض المشتركة بالمصرف وممثلي مجموعة بشاي للصلب.

وأكدت نيفين كشميري، نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال، أن المصرف المتحد يضع ضمن أولوياته تشجيع والمساهمة بقوة فى التحالفات المشتركة الموجهة لتمويل المشروعات الصناعية الكبرى، كالحديد والصلب وقطاع البترول والبتروكماويات.

وكذلك المشروعات القومية المنوطة بالاستصلاح الزراعي والتنمية العمرانية، وهو ما يؤثر إيجابا على النهوض بالنشاط الاقتصادي بالدولة، وتشجيع المستثمرين المحليين والخارجين على زيادة استثماراتهم.

وأكدت كشميري أن التمويل المشترك ليس فقط مجرد تمويل بنكي، بل يعتبر أحد الركائز الهامة في المشاركة في نجاح الصناعة في أحد المجالات الاقتصادية الرئيسية بمصر، كنشاط إنتاج الحديد والصلب، خاصة فى ظل توجه الدولة لزيادة الدعم المقدم لتلك الصناعة الوطنية من فرض رسوم الإغراق المقررة على واردات الحديد والصلب، وتخفيض سعر الغاز اللازم للعملية الانتاجية .

وأوضحت كشميري أن مصر تتصدر الدول العربية في إنتاج الحديد الصلب، حيث يصل الإنتاج المصري إلى 3.7 مليون طن تليها الممكلمة العربية السعودية.

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بقلم سيد بدر

حاصل على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 2011، بتقدير عام جيد جدًا، بدأ العمل الصحفي المتخصص رسميًا عام 2012، وقام بتغطية أقسام البنوك والمؤسسات المالية، ووزارتي التخطيط والتنمية الإدارية والاستثمار والتعاون الدولي، بجانب تغطية أخبار مجلس النواب خلال الفترة من 2012-2014، وانضم للمال في ديسمبر 2017 متخصصًا في قسم البنوك والمؤسسات المالية والمدفوعات الإلكترونية

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