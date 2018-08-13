المصرف المتحد يسعى لتدشين إدارة للتمويل متناهى الصغر

سيد بدر: يسعى بنك المصرف المتحد لتدشين وحدة متخصصة فى التمويل متناهى الصغر، وفقًا لما أعلنه أشرف القاضي، رئيس مجلس الإدارة، موضحَا أن هذا التوجه يأتى فى ظل التوسع الذى يشهده النشاط على مستوى القطاع المصرفى.وأوضح القاضي، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن البنك رأى ضرورة اقتحام القطاع

سيد بدر:



يسعى بنك المصرف المتحد لتدشين وحدة متخصصة فى التمويل متناهى الصغر، وفقًا لما أعلنه أشرف القاضي، رئيس مجلس الإدارة، موضحَا أن هذا التوجه يأتى فى ظل التوسع الذى يشهده النشاط على مستوى القطاع المصرفى.

وأوضح القاضي، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن البنك رأى ضرورة اقتحام القطاع، عبر إدارة متخصصة دون الحاجة لشركة مستقلة، لافتا إلى التعاون مع اتحاد التمويل متناهى الصغر، لتوفير الدعم الفنى اللازم للبنك أثناء تدشين الوحدة، ومن المقرر الانتهاء منها وبدء العمل فى الربع الأخير من العام الجاري.

وكان البنك المركزى قد أطلق مبادرة فى مايو 2017 تستهدف زيادة تمويلات البنوك للقطاع من 5 مليارات إلى 30 مليار جنيه خلال فترة 4 – 5 سنوات يستفيد منها نحو 30 مليون مواطن.

وقرر حينها احتساب المبالغ التى توفرها البنوك للتمويل متناهى الصغر ضمن نسبة %20 المحددة من المركزى كحد أدنى لتمويلات البنوك لقطاعى لقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة من إجمالى المحفظة الائتمانية.

وفى كلمته بالمؤتمر المصرفى العربى الذى انعقد بالقاهرة أبريل الماضي، صرح محافظ البنك المركزي، طارق عامر، بأن البنوك ضخت 6 مليارات جنيه للجمعيات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر منذ إعلان المبادرة.

وعلى مستوى قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، أشار رئيس المصرف المتحد، إلى أن محفظة البنك تسجل فى الوقت الحالى 2.7 مليار جنيه تمثل %20 من إجمالى المحفظة الائتمانية.

وأضاف أن البنك يجرى مفاوضات مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة للحصول على تمويل بقيمة 100-120 مليون جنيه لإعادة إقراضها بالقطاع.

وفيما يتعلق بمحفظة التمويل العقاري، أشار القاضي إلى أن البنك يسير بشكل جيد فى توفير التمويلات، للعملاء ضمن مبادرة البنك المركزى، ما رفع حجم المحفظة لنحو 170 مليون جنيه، ومن المقرر أن تغلق العام الجارى على نحو 300 مليون جنيه.