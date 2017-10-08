المصرف المتحد يسجل أعلى سعر لشراء الدولار اليوم

هبة حامدسجل المصرف المتحد أعلى سعر لشراء الدولار اليوم، الأحد، ليقف عند 17.62، مقارنة بـ17.61 للشراء و17.71 للبيع في بنك إتش.إس.بي.سي.وارتفع سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان قرشًا، ليسجل 17.61 للشراء، و17.71 للبيع، كما بلغ في البنك المصري لتنمية الصادرات 17.61 و17.71 على التوالي.واستقر سعر



هبة حامد

سجل المصرف المتحد أعلى سعر لشراء الدولار اليوم، الأحد، ليقف عند 17.62، مقارنة بـ17.61 للشراء و17.71 للبيع في بنك إتش.إس.بي.سي.

وارتفع سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان قرشًا، ليسجل 17.61 للشراء، و17.71 للبيع، كما بلغ في البنك المصري لتنمية الصادرات 17.61 و17.71 على التوالي.

واستقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية مسجلا 17.58 للشراء، و 17.68 للبيع، فيما سجل في بنك القاهرة 17.60 و17.70.

وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي، سجل سعر الدولار 17.59 للشراء، و 17.69 للبيع بانخفاض قرش، واستقر في البنك التجاري الدولي عند 17.60 و17.70.

وسجل الدولار بالبنك المركزي المصري 17.59 للشراء، فيما انخفض سعر البيع قرشا ليسجل 17.71.