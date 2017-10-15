المصرف المتحد يستهدف حصة سوقية 2%خلال ثلاث سنوات

❐ 700 مليون دولار حصيلة التنازل عن العملة منذ تحرير الصرفمحمد سالم وهبة محمد وسهير محمدوضع «المصرف المتحد» إستراتيجية جديدة للسنوات الثلاث المقبلة، تستهدف بشكل أساسى رفع الحصة السوقية للبنك من عمليات القطاع المصرفى إلى ما يقرب من %2 تقريبا، والوصول بشبكة الانتشار الجغرافى إلى 63 فرعا

❐ 700 مليون دولار حصيلة التنازل عن العملة منذ تحرير الصرف

محمد سالم وهبة محمد وسهير محمد

وضع «المصرف المتحد» إستراتيجية جديدة للسنوات الثلاث المقبلة، تستهدف بشكل أساسى رفع الحصة السوقية للبنك من عمليات القطاع المصرفى إلى ما يقرب من %2 تقريبا، والوصول بشبكة الانتشار الجغرافى إلى 63 فرعاً، وتعزيز عمليات الهيكلة والتطوير ومواصلة دعم حقوق الملكية.

وقال أشرف القاضى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمصرف، إن الحصة القائمة للبنك ارتفعت إلى نحو %1.3 من % 1 فى الفترة السابقة، بينما تستهدف الخطة الوصول إلى %2 خلال فترة السنوات الثلاث المقبلة.

وكشف – فى حوار مع «المال» – عن نجاح البنك فى إنهاء كامل فجوة الخسائر المرحلة بقيمة 4 مليارات جنيه بنهاية شهر مايو الماضى، بالإضافة إلى تغطية مخصصات الديون الرديئة، مما يساهم فى مضاعفة الأرباح المتوقعة بنهاية ديسمبر المقبل، لتصل إلى 800 مليون جنيه.

وأضاف أن البنك سيطلب احتجاز كامل الأرباح لدعم حقوق الملكية التى تسجل 4 مليارات جنيه فى الوقت الحالى، متابعا: «لكن القرار النهائى يرجع إلى المالك، ممثلا فى البنك المركزى المصرى»، موضحا أن المصرف المتحد يمتلك أقوى معدل كفاية رأسمال فى القطاع المصرفى بنحو %20 ما يدعم خطته التوسعية فى الفترة المقبلة.

يشار إلى أن «المركزى»، كان قد وافق مطلع العام الجارى، على تحويل %50 من قرض مساند قدمه للمصرف قبل سنوات بقيمة 5 مليارات جنيه، إلى زيادة فى رأسمال المدفوع، ليصل إلى 3.5 مليار جنيه بدلا من مليار، فيما قام باسترداد الـ%50 المتبقية.

ويمتلك «المركزى» %99.9 من أسهم المصرف الذى تم تأسيسه عام 2006 عبر دمج 3 كيانات، هى البنك المصرى المتحد، والمصرف الإسلامى للتنمية والاستثمار، وبنك النيل، بغرض إنقاذها.

وأشار «القاضى» إلى أن خطة السنوات المقبلة تستهدف معدلات نمو بين «18 – %20» على جميع بنود الموازنة بما فيها الأرباح، لافتا إلى سعى البنك لطرح منتجات مبتكرة فى مجال الادخار والتوظيف، منها شهادة ثلاثية بميزة تنافسية سيتم الإعلان عنها الشهر المقبل.

ولفت إلى سعى البنك إلى التخارج من أى مساهمات فى القطاعات غير المالية مع التركيز على الأنشطة الأساسية للبنك، ممثلة فى تسليف الشركات والأفراد.

وعن حصيلة البنك من العملات الأجنبية منذ تحرير سعر الصرف، قال «القاضى» إن المصرف يمتلك انتشارا وتواجدا قويا فى عدد من المحافظات، مما ساهم فى جذب نحو 700 مليون دولار منذ نوفمبر الماضى.