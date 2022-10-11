المصرف المتحد يستعد لرفع العائد على الشهادات الدولارية

قال أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد إنه يستعد لرفع العائد على الشهادات الدولارية، لكنه رفض الإفصاح عن قيمة تلك الزيادة.

وكشف – فى تصريحات لـ «المال» – أن مصرفه كان من أوائل البنوك التى وضعت حدودًا للسحب الخارجى بالعملات الأجنبية.

وتبلغ قيمة الاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلى خارج مصر دولارا، فى حين تصل عمولة السحب النقدى خارج مصر إلى %4 بحد أقصى 25 دولارًا وما يعادلها.

وتهدف الإجراءات الجديدة المتعلقة بتقييد وتعديل حدود التعامل على البطاقات فى الخارج إلى الحد من التلاعبات، فى ظل إغراءات السوق الموازية، بالإضافة إلى ترشيد استخدام الدولار، لمواجهة أزمة المعروض النقدى من العملات الأجنبية.

وأظهرت بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزى المصرى زيادة إجمالى الودائع بالعملة الأجنبية من 871.071 مليار جنيه بنهاية شهر يوليو الماضى، إلى 882.016 مليار فى 31 أغسطس الماضى، بزيادة بلغت 10.945 مليار.

وتراجعت قيمة الودائع تحت الطلب بالعملة الأجنبية للقطاع الحكومى من 14.511 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضي، إلى 12.093 مليار فى 31 أغسطس المنصرم .

كما انخفضت قيمة الودائع تحت الطلب بالعملة الأجنبية للقطاع الخاص من 159.277 مليار جنيه من يوليو الماضى، إلى 153.342 مليار فى 31 أغسطس الماضي.

وسارع «المصرف المتحد» مؤخراً إلى رفع العائد على الشهادات الثلاثية من 11 إلى %13 كنوع من الاستجابة إلى قرار لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزى برفع الاحتياطى الإلزامى ليصبح %18 بدلًا من 14.

وارتفعت محفظة ودائع العملاء بالبنك إلى 48 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى مقابل 45 مليارًا آخر 2021.

كان عدد من البنوك قد رفع رسوم استخدام بطاقات السحب والائتمان فى الخارج من 3 إلى 6 % فيما لجأ البعض الآخر إلى تقييد أو خفض سقف السحب فى الخارج، وفق قيم محدودة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه بعض البنوك عدم ذهابها إلى أحد هذين الخيارين؛ إذ نفى البنك التجارى الدولى (CIB) تعديل رسوم السحب على بطاقاته فى الخارج، غير أنه عمل على تعديل الحد الأقصى للشراء بالعملات الأجنبية باستخدام بطاقات الخصم المباشر أو البطاقات الائتمانية.

أما بنك أبوظبى الأول مصر فقد وضع حدا أقصى لسحوبات الدولار من ماكينات الصراف الآلى خارج مصر عند 500 دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية لبطاقات الائتمان «تيتانيوم».

وأقرت لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزى، فى اجتماعها فى سبتمبر الماضى، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند %11.25 و %12.25 و%11.75 على الترتيب.