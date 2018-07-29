المصرف المتحد يرفع علاوة غلاء المعيشة للعاملين إلى 3500 جنيه

سهير محمدقررت إدارة المصرف المتحد رفع الحد الأدنى لغلاء المعيشة للعاملين بالبنك من 1250 إلى 2000 جنيه، ورفع الحد الأقصى من 3000 إلى 3500 جنيه. وتقرر تطبيق معدلات زيادة أعلى للمرتبات الأقل آخذا فى الاعتبار معدلات الأداء عن الفترة الماضية، كما تم الأخذ فى الاعتبار العاملين المنضمين إلى خد

سهير محمد

قررت إدارة المصرف المتحد رفع الحد الأدنى لغلاء المعيشة للعاملين بالبنك من 1250 إلى 2000 جنيه، ورفع الحد الأقصى من 3000 إلى 3500 جنيه.

وتقرر تطبيق معدلات زيادة أعلى للمرتبات الأقل آخذا فى الاعتبار معدلات الأداء عن الفترة الماضية، كما تم الأخذ فى الاعتبار العاملين المنضمين إلى خدمة البنك خلال عام 2017.

وأكد البنك الاستمرار فى إثابة المتميزين بصفة ربع سنوية، وذلك طبقًا لتوصيات المديرين ورؤساء القطاعات.

كما تقرر تم رفع حدود القروض الخاصة بالعاملين لتحقيق استفادة أكبر، وتحميل قائمة الدخل بعبء مضاعف لأقساط التأمين الصحى لرفع حدود التغطية، وتحمل أيه فروق بالنسبة للحالات الحرجة للعاملين وأسرهم بصفة استثنائية.

ومن المقرر أن تطلب الإدارة التنفيذية موافقة مجلس الإدارة على صرف دفعة تحت حساب أرباح 2018 مع مرتب أغسطس لمواجهة أعباء المصروفات الدراسية لأبناء العاملين مع بداية العام الدراسى.

كانت بنوك أخرى، مثل بنك القاهرة والبنك العقارى المصرى العربى قد اتخذت قرارات لتحسين دخول العاملين بها لمواجهة ارتفاع الأسعار.