«المصرف المتحد» يرفع الفائدة على قروض «السيارات» و«الشخصية» بنحو 1 إلى 2%

قرر المصرف المتحد رفع الفائدة على قروض السيارات و«الشخصية» وبطاقات الائتمان، بما يتراوح بين 1 إلى %2.

جاء ذلك بعد اجتماع لجنة الأصول والخصوم «الألكو» فى المصرف، مطلع الأسبوع الجارى، عقب قرار البنك المركزى الأخير برفع معدل الفائدة بواقع 300 نقطة أساس.

وقررت لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها المنعقد الخميس 22 ديسمبر الجارى، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى %16.25، %17.25 و%16.75 على الترتيب، كما تم رفع الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى %16.75.

وقال أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد والعضو المنتدب، إن اجتماع لجنة الألكو تمخض عن عدة قرارات منها تثبيت سعر الفائدة على قروض التجزئة المصرفية ما لم تكن مربوطة بسعر الكوريدور.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن تلك القروض المربوطة بالكوريدور تم رفع الفائدة عليها مباشرة بعد قرار لجنة السياسة النقدية الأخير المتعلق بأسعار الفائدة.

وأشار إلى أن لجنة الأصول والخصوم «الألكو» فى المصرف المتحد قررت رفع سعر الفائدة على الودائع بواقع %2 إلى %2.5، فيما تصل نسبة الزيادة على حسابات التوفير إلى %2.5.

من جهة أخرى، استبعد القاضى طرح مصرفه شهادات بعوائد تتخطى الـ %20.

وطرح بنكا «الأهلى المصرى» و«مصر»، عقب قرار «المركزى»- قبل الأخير- برفع أسعار الفائدة %2 فى 27 أكتوبر الماضى شهادات ادخار مرتفعة العائد بفائدة تصل إلى %17.25 سنويا. جدير بالذكر أن التضخم الأساسى فى مصر سجل %21.5 على أساس سنوى فى نوفمبر 2022 مقابل %19 فى أكتوبر الماضى.