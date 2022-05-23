«المصرف المتحد» يرفع الفائدة على حسابات التوفير والودائع بنسبة 1 إلى 2%

قال أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة بنك المصرف المتحد، إن مصرفه قرر فى اجتماع لجنة الأصول والخصوم “ الالكو”رفع أسعار الفائدة على حسابات التوفير الاستثمارية والإسلامية والودائع الادخارية بمختلف دورياتها بنسبة تتراوح من 1 إلى %2.

وأضاف – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – أن اللجنة قررت تثبيت أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية ذات العائد الثابت بجميع دورياتها.

ويقدم «المصرف المتحد» مجموعة من الشهادات أجل 3 و 5 سنوات بدوريات صرف مختلفة ، شهر و 3 شهور و تراكمى فى نهاية المدة.

وقرر البنك المركزى المصرى رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، يوم الخميس الماضى.

وبذلك تكون هذه هى المرة الثانية التى يقرر فيها البنك المركزى المصرى رفع أسعار الفائدة هذا العام، بعدما قام برفعها %1 فى اجتماع استثنائى يوم 21 مارس الماضى.

وأصبح سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة 11.25 و%12.25 على التوالى، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى %11.75.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى %11.75.

وجاءت خطوة “المركزى” بهدف الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية التى حققتها مصر على مدار السنوات الماضية، إضافة إلى رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلى، خاصة السيطرة على معدل التضخم.

ويحرص البنك المركزى على تنافسية أذون الخزانة والسندات المصرية، فى وقت تتجه فيه الاقتصادات العالمية لزيادة فى أسعار الفائدة لمجابهة التضخم، وهو ما يمكن أن يقوض جاذبية السندات المصرية للمستثمرين الأجانب، بحسب وكالة بلومبرج.

ومن المقرر أن ترفع البنوك الفائدة %2 على الشهادات ذات العائد المتغير كون هذه النوعية من الشهادات مرتبطة بسعر الكوريدور ( متوسط سعر الإيداع و الإقراض لليلة واحدة).