«المصرف المتحد» يرعى منتدى شباب العالم 2022 للمرة الرابعة

أعلن المصرف المتحد، وللمرة الرابعة، رعايته لمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة 2022 والذي يقام في مدينة شرم الشيخ جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في الفترة من 10-13 يناير 2022.

وقال أشرف القاضي رئيس المصرف المتحد إن مصر تفتح ابوابها أمام شباب العالم برسالة سلام وطمأنينة خاصة بعد عامين من الأثار السلبية لجائحة كورونا حيث تمكن شباب العالم من مناقشة عدد من القضايا المحورية للكوكب والخروج بتوصيات دولية.

وأضاف أن مشاركة المصرف المتحد تأتي في سياق التمكين الاقتصادي والثقافي والاجتماعي والتعليمي للشباب علي 4 محاور رئيسية.

أولا المحور الاقتصادي حيث يقوم المصرف المتحد بدور كبير وفعال في فهم احتياجات هذا القطاع الحيوي وطرح حلول مبتكرة لمجتمع ريادة الأعمال والشركات الناشئة سواء الحلول التمويلية أو الخدمات البنكية الرقمية أو الاستشارات الفنية، حيث تساهم هذه الحلول التكنولوجية في تمكين الشباب اقتصاديا وتطوير أعمالهم ودعم الربحية لهذه الشركات منها خدمات: الإنترنت البنكي للشركات والحلول الذكية لإدارة الثروات والسيولة النقدية، فضلا عن الخدمات الرقمية الذكية للأفراد من خلال باقة “بنكك علي الخط” والتي تضم الإنترنت البنكي والموبيل البنكي والمحفظة الرقمية.

فضلا عن مشاركة المصرف المتحد في مبادرة “رواد النيل” الوطنية والتابعة للبنك المركزي المصري، حيث تهدف هذه المبادرة الي دعم العقول المصرية المبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي.

كما قام المصرف المتحد وعلي مدار 4 سنوات من خلال مبادرة رواد النيل وعدد من الجامعات المصرية منها جامعة المنصورة وجامعة النيل بتمويله أكثر من 36 مشروعا مبتكر للشباب المصري في مجال صناعة الألبان وصناعة الأثاث وصناعة السيارات الصديقة للبيئة وايضا مشروع دعم ومساندة ذوي الهمم.

ثانيا المحور الاجتماعي أوضح القاضي أن المصرف المتحد يؤمن إيمانا شديدا بمدي أهمية الاستثمار في تنمية الأصول البشرية وتأهيلها للقيادة المستقبلية، فالشباب المصري واعد بكل المقاييس استطاع أن يثبت مهارته القيادية لمستقبل أفضل لمصر.

وأضاف أن المصرف المتحد قام بعملية تأهيل وتطوير شامل ومكثف لجميع الطاقات البشرية داخليا، نتج عنها ظهور عدد من القيادات الشبابية المؤهلة والتي استطاعت من خلال برنامج النجوم الساطعة High Fliers أن يجتازوا جميع الدورات التدريبية والتي أجريت بالتعاون مع المعهد المصرفي بتفوق ليبدأوا في وضع الأستراتيجيات والخطط التنفيذية للمصرف المتحد وخطط العمل وممارسة قواعد الادارة الحقيقية، وهم بالفعل مشاركون اليوم ضمن وفد المصرف المتحد في منتدي شباب العالم 2022.

ثالثا المحور الثقافيويقول القاضي” إن وحدة نسيح المجتمع المصري هو حجر الزاوية في رؤية 2030 للتنمية المستدامة بمعطياتها المختلفة من خلق وتعزيز لغة حوار وتواصل فعال وايجابي حر بين شباب العالم. والتي تمكنهم من عرض افكارهم وارائهم ورؤيتهم الكاملة لمستقبل الكوكب وخاصة القارة الافريقية” ، كذلك مناقشة قضايا التنمية.

وتأتي مشاركة المصرف المتحد 2022 بوفد مكون من 12 شاب وفتاة من شباب المصرفيين المتطلعين الي خدمة بلادهم والمؤمنين باهمية التنمية المستدامة وتحقيق الاهداف المستقبليه 2030.

رابعا المحور التعليمي ويشير القاضي “إلى أن المنظومة التعليمية تشهد حاليا تطويرا كبيرا علي صعيد اكتشاف المبدعين وتشجيع الابتكارات فهو السبيل لاستثمار في مستقبل هذا الوطن. فضلا عن تغيير الصورة الذهنية المجتمعية للتعليم الفني وتشجيع عملية التطوير والتحديث في المدارس والمعاهد وايضا علي صعيد التطبيقات العملية للمناهج بشكل عمل”.