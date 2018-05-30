المصرف المتحد يرحل 800 مليون جنيه ديونا متعثرة بقيمة

فى إطار تعزيز مركزه المالىالقاضى: 4.5 مليار حجم تسويات المحفظة الرديئة منذ التأسيس كتبت - سهير محمد:يعتزم المصرف المتحد، المملوك بنسبة %99.9 للبنك المركزى المصرى، ترحيل مديونيات متعثرة بقيمة 800 مليون جنيه خارج الميزانية بنهاية العام الحالى، وقال أشرف القاضى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المن

فى إطار تعزيز مركزه المالى

القاضى: 4.5 مليار حجم تسويات المحفظة الرديئة منذ التأسيس



كتبت – سهير محمد:

يعتزم المصرف المتحد، المملوك بنسبة %99.9 للبنك المركزى المصرى، ترحيل مديونيات متعثرة بقيمة 800 مليون جنيه خارج الميزانية بنهاية العام الحالى، وقال أشرف القاضى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمصرف لـ«المال» إن الإجراء يأتى فى إطار هيكلة القوائم المالية للبنك كى تعبر بدقة عن نتائج الأعمال والمركز المالى الحقيقى له.

وأضاف أن ترحيل الديون إلى خارج الميزانية لا يعنى التنازل عنها أو إسقاطها عن العملاء وإنما هو إجراء محاسبى فقط، وسيواصل المصرف جهوده لتحصيل تلك المديونيات، إما بالتسويات الودية أو عبر التقاضى.

وأشار إلى نجاح إدارة معالجة الديون بالبنك فى خفض القروض المتعثرة من 6 مليارات جنيه منذ تأسيس المصرف عام 2006 لتصل إلى 1.5 مليار فقط حاليا، بإجمالى تسويات 4.5 مليار جنيه، منها 1.3 مليار تم نقلها إلى خارج الميزانية.

ويصنف «المصرف» ديون عملائه المتعثرين إلى «قابلة للجدولة» وأخرى «تواجه صعوبة فى التحصيل» ويعمد إلى ترحيل الأخيرة إلى خارج الميزانية فى إطار تنقية محفظة الائتمان الكلية، مع متابعة تحصيلها بكل الوسائل.

ويمتلك «المركزى» %99.9 من أسهم المصرف الذى تم تأسيسه عام 2006 عبر دمج 3 كيانات، هى البنك المصرى المتحد، والمصرف الإسلامى للتنمية والاستثمار، وبنك النيل، بغرض إنقاذها.

وتتزامن خطة تنقية المركز المالى للبنك من المديونيات المتعثرة مع الاتجاه إلى بيعه لمستثمر إستراتيجى ربما بنهاية العام الجارى، حسب تصريحات محافظ البنك المركزى طارق عامر، وشملت خطة هيكلة المصرف قيام «المركزى» بزيادة رأسماله المدفوع إلى 3.5 مليار جنيه، العام الماضى، عبر التنازل عن %50 من وديعة مساندة بقيمة 5 مليارات كان قد قدمها له عقب عملية الدمج فى 2006.

ويعمل «المصرف» على تنفيذ إستراتيجية طموح لعملياته تمتد حتى مطلع عام 2020 تركز بشكل أساسى على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتوسع فى القروض المشتركة للمشروعات القومية وتعزيز نشاط التمويل العقارى والتجزئة المصرفية ومنتجات الصيرفة الإلكترونية.

وتستهدف الاستراتيجية الحفاظ على عائد الأصول الحالى المقدر بنحو %3، تبعا لتصريحات رئيس المصرف مع «المال» فى وقت سابق، بالإضافة إلى معدلات نمو على الأرباح بين15 و%20 وعائد على حقوق الملكية بواقع %32.