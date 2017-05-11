المصرف المتحد يدعو إلى إنشاء صناديق مهتمة بالمسئولية المجتمعية

المال ـ خاصقال أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للمصرف المتحد، إن الفترة المقبلة مشجعة لإقامة وإنشاء صناديق تهتم بخدمة المجتمع.وأضاف القاضى إلى أن إنشاء هذه الصناديق يدفع إلى توجيه الأموال للاتجاه الصحيح، وتوضيح الرؤية أمام المستثمرين الراغبين فى خدمة المجتمع.وأثنى على فكرة "صندوق ت

المال ـ خاص

قال أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للمصرف المتحد، إن الفترة المقبلة مشجعة لإقامة وإنشاء صناديق تهتم بخدمة المجتمع.

وأضاف القاضى إلى أن إنشاء هذه الصناديق يدفع إلى توجيه الأموال للاتجاه الصحيح، وتوضيح الرؤية أمام المستثمرين الراغبين فى خدمة المجتمع.

وأثنى على فكرة “صندوق تحيا مصر”، مؤكدًا أنها تقوم على توجيه المبالغ التى يتم تحصيلها إلى الأماكن الأكثر احتياجًا، أو تقديم الخدمات للقرى الأكثر فقرًا.

ولفت القاضى إلى أن هناك أموالًا تحتاج فقط إلى من يوجهها، وفكرة إنشاء الصناديق تعمل على زيادة الفاعلية، وخدمة أكبر عدد ممكن من القرى والنجوع.

وأشار إلى أن بنك المصرف المتحد يتطلع دومًا إلى المشاركة فى دعم تلك الصناديق التى تمتلك رؤية واضحة حول الأماكن الأكثر احتياجًا.

وأكد رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أن المسئولية المجتمعية أمر بات من ضمن أولويات عمل بنك المصرف المتحد، إذ يتطلع دومًا إلى المساهمة فى فعاليات وأنشطة تهتم بهذا الشأن.

وأوضح القاضى أن المصرف لديه عدد من المشاركات لخدمة المجتمع المحيط، وهو دور لن نمل من مواصلة تنفيذه.