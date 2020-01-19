المصرف المتحد يدرس بناء وحدات سكنية لموظفيه بـ العاصمة الإدارية

يسعى البنك المركزى للتخارج من المصرف المتحد بعد مرور نحو 14 عامًا على الاستحواذ عليه

يبحث المصرف المتحد ، المملوك للبنك المركزى بنسبة %99، الحصول على قطعة أرض لبناء وحدات سكنية للموظفين الذين سيعملون فى فروع العاصمة الإدارية والمناطق القريبة منها، إلى جانب تخصيص جزء للوحدات التجارية.

وقال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف لـ»المال»، إن الأمر ما يزال قيد الدراسة والبحث مع شركة العاصمة، لافتًا إلى أنه حال الحصول على الأرض فستقوم على تطويرها شركة النيل للتعمير المملوكة للبنك بنسبة %48.

وكان المصرف قد درس العام الماضى عدة عروض لتخفيض مساهمته فى النيل للتعمير، وتم التراجع عن الفكرة بحسب «القاضى» بعد تنفيذ خطة إعادة هيكلة للشركة، وأشار إلى أن رأسمالها يبلغ نحو 50 مليون جنيه، وأنه يكفى للعمليات الحالية ولا نية لزيادته.

ويسعى البنك المركزى للتخارج من المصرف المتحد بعد مرور نحو 14 عامًا على الاستحواذ عليه، ونجاح خطة إعادة هيكلته، وتم مؤخراً اختيار شركتى هيرميس وإيفركور مستشارين ماليين للصفقة .

ووفقًا لبيان البنك المركزى فإن المستشارين عليها الترويج للصفقة أمام مجموعة مختارة من المؤسسات المالية المرموقة، وإعداد دراسة قيمة عادلة مبدئية، وتمثيله والمصرف المتحد أمام المستحوذين المحتملين.

وكان المصرف المتحد قد أجرى دراسة مع صندوق سند ومعهد فرانكفورت الألمانيين لوضع خطة للتحول لمؤسسة متخصصة فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر خلال السنوات المقبلة، ويهدف إلى زيادة محفظة التمويل متناهى الصغر لنحو 4 مليارات جنيه خلال 4 سنوات.

جدير بالذكر أن المصرف صدر قرار بتأسيسه من البنك المركزى فى 29 يونيو 2006 ضمن خطة الإصلاح المصرفى التى بدأت عام 2003، واستحوذ على ثلاثة من الكيانات الضعيفة، هى البنك المصرى المتحد والمصرف الإسلامى للتنمية والاستثمار، وبنك النيل، ويبلغ رأسماله 3.5 مليار جنيه.